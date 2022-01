Aantal besmettingen is verdubbeld naar 22.000 per dag: bekijk hier de recentste coronacijfers

Tussen 2 en 8 januari waren er in ons land elke dag gemiddeld 21.874 nieuwe coronabesmettingen, een stijging met 96 procent in vergelijking met een week eerder. De incidentie in ons land komt daarmee op 2.006 voor de periode van 26 december tot 8 januari. In totaal werden sinds de start van de pandemie al 2.307.843 besmettingen met Covid-19 geregistreerd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag fors hoger was dan de week ervoor. Op dinsdag 4 januari werden maar liefst 28.048 besmettingen in ons land geregistreerd, een nieuw record.

Testen

Dagelijks werden gemiddeld 84.300 testen afgenomen, een stijging met 26 procent. In totaal werden nu al 28.120.234 tests afgenomen sinds het begin van de pandemie.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 2 en 8 januari bedroeg 26,6 procent, een stijging met 8,7 procent. De positiviteitsratio op basis van de dagcijfers piekte maandag zelfs op 31,1 procent. In Brussel test zelfs meer dan 32 procent positief.

Het reproductiegetal klokt af op 1,04. Een getal boven 1 betekent dat de pandemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames ligt nog licht hoger dan een week geleden. Tussen 5 en 11 januari werden elke dag gemiddeld 179,4 mensen opgenomen (+10 procent). Tegenover het gemiddelde dat gisteren en maandag werd gemeld, gaat het wel om een lichte daling. Toen werden tussen de 180 en 185 opnames per dag gemeld.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 98.690 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

Er liggen momenteel 1.995 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, een stijging met 5 procent in vergelijking met een week eerder. 450 (-11 procent) van hen liggen op de afdelingen intensieve zorgen. Dat laatste is een lichtpuntje volgens viroloog Steven Van Gucht. “De bezetting op intensieve is nog aan het dalen. Héél licht, maar ze daalt, ook al dacht ik dat we de bodem al bereikt hadden. Dat is dus positief. Al kan het tijdelijk zijn. Voorlopig zitten we daar wel ver van een worstcasescenario”, zei hij gisteren in onze krant.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 2 tot 8 januari met 29 procent gedaald, tot gemiddeld 17,4 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.539 coronadoden te betreuren.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.944.392 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.819.287 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 77 procent van de volledige bevolking. 5.271.800 mensen kregen al een derde prik. Dat is ongeveer 46 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.435.458 inwoners minstens één keer gevaccineerd, dat is 81,7 procent van de volledige bevolking. 5.401.904 onder hen kregen al twee prikken, of 81,2 procent van de volledige bevolking. 3.442.146 Vlamingen (51,7 procent) kregen al een boosterprik.