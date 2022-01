Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft stijgen: dit zijn de recentste coronacijfers

Tussen 26 en 1 januari werden dagelijks gemiddeld 11.132 coronabesmettingen gerapporteerd, een stijging met 79 procent tegenover een week eerder. In totaal werden sinds de start van de pandemie al 2.151.914 besmettingen met Covid-19 vastgesteld.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag hoger was dan de week ervoor. Op donderdag 30 december werden zelfs 16.000 besmettingen geregistreerd.

Testen

In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 65.816 testen afgenomen, een daling met vijf procent.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 26 december en 1 januari bedroeg 17,9 procent, een stijging met 6,9 procent. De positiviteitsratio op basis van de dagcijfers ligt een pak hoger: op 23,63 procent.

Het reproductiegetal klokt af op 1,14. Een getal boven 1 geeft aan dat de epidemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames stijgt terug. Tussen 29 december en 4 januari werden dagelijks gemiddeld 162 mensen in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 20 procent.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land 97.427 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

Op dit moment liggen er 1.882 mensen in het ziekenhuis (-1 procent), van wie er 504 intensieve verzorging nodig hebben (-13 procent).

Overlijdens

Gemiddeld stierven tussen 26 december en 1 januari nog 24 mensen per dag aan de gevolgen van Covid-19 en hier gaat het nog steeds om een daling (-28 procent) vergeleken met een week eerder. In totaal stierven in ons land al 28.407 mensen aan een coronabesmetting.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.911.503 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.801.125 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 76,39 procent van de volledige bevolking. 4.442.270 mensen kregen al een derde prik. Dat is 38,56 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.434.545 inwoners minstens een keer gevaccineerd, dat is 81,68 procent van de volledige bevolking. 5.395.840 onder hen kregen al twee prikken, of 81,10 procent van de volledige bevolking. 2.863.470 Vlamingen (43,04 procent) kregen een boosterprik.