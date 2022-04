Aantal besmettingen duikt onder de 9.000 per dag, ziekenhuisopnames nemen toe: dit zijn de recentste coronacijfers

Besmettingen

In de week van 5 tot 11 april waren er dagelijks gemiddeld 8.978 besmettingen. Dat is een daling met 14 procent. Ook de week voordien was er al een daling, de eerste in vijf weken.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat er vorige week elke dag minder coronabesmettingen geregistreerd werden in vergelijking met de week voordien.

Testen

Ook het aantal testen ligt nu een pak lager: een daling van 16 procent tot gemiddeld 32.676 per dag. Gedurende de hele pandemie zijn inmiddels 33.220.032 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio lag tussen 5 en 11 april op 29,9 procent. Dat is een stijging met 0,7 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal ligt momenteel op 1,01. Indien de waarde boven de 1 ligt, neemt de kracht van de pandemie toe.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel opnieuw, tot gemiddeld 220,1 patiënten per dag (+2 procent). De week voordien was er nog een lichte daling.

De piek van de BA.2-golf ligt voorlopig op 31 maart. Toen werden 268 mensen opgenomen. Ter vergelijking: de piek van de BA.1-golf lag op 1 februari. Toen werden in één dag 424 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Op dit moment liggen er 3.176 patiënten met Covid-19 in een Belgisch ziekenhuis. Dat is een stijging met 4 procent op weekbasis. Op intensieve zorg was er ook nog een toename (+5 procent) tot 194 patiënten.

Overlijdens

Dagelijks overlijden nog 23,7 mensen aan Covid-19, een stabiel cijfer. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land al 31.079 mensen overleden aan het coronavirus.

Vaccinaties

In België hebben al 9.233.567 mensen zeker een eerste prik gekregen. 9.133.851 mensen zijn volledig gevaccineerd. 7.114.471 landgenoten hebben al een boosterprik gekregen.

In Vlaanderen hebben al 5.674.876 mensen (85,30 procent) zeker een eerste prik gekregen. 5.626.968 mensen (84,58 procent) zijn volledig gevaccineerd. 4.681.163 landgenoten (70,36 procent) hebben al een boosterprik gekregen.