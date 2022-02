Aantal besmettingen daalt sneller in ons land, met 9 procent: bekijk hier de meest recente coronacijfers

Na een daling van de dagcijfers nemen nu ook de weekcijfers af. Van 24 tot 30 januari werden per dag gemiddeld 45.446 besmettingen met het virus geregistreerd. Dat is een daling met 9 procent in vergelijking met de vorige zevendaagse periode.

In 99 procent van de gevallen gaat het vandaag om een infectie met de omikronvariant.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen op de vijf meest recente dagen van het overzicht lager liggen dan een week eerder. De daling lijkt dus ingezet. “We zien al enkele dagen een daling in de dagcijfers, en nu zien we die ook in de weekcijfers, die 6 procent lager liggen dan de week ervoor”, beaamt biostatisticus Geert Molenberghs. “We verwachten de komende dagen dat die daling zich zal doorzetten en groter gaat worden. Waarschijnlijk gaan we over een dag of twee naar een daling van 20 procent.”

De meest recente week noteert wel nog de recorddag van maandag 24 januari. Toen werden maar liefst 75.871 nieuwe coronagevallen geregistreerd. In werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Tussen 24 tot 30 januari werden per dag gemiddeld meer dan 110.000 tests afgenomen (-4 procent). Over de hele pandemie genomen werden inmiddels meer dan 30 miljoen tests uitgevoerd.

De positiviteitsratio ligt tussen 24 en 30 januari op 45,3 procent. Dat is een daling van 0,3 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal daalt verder: naar 1,05. Dat is een daling van 18 procent. Een getal boven 1 geeft aan dat de pandemie nog altijd in kracht toeneemt.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel nog. Van 27 januari tot 2 februari werden dagelijks gemiddeld 367,7 patiënten met een besmetting opgenomen. Dat is een stijging met 9 procent in vergelijking met de vorige zevendaagse periode. Vorige week waren er enkele piekdagen waarop meer dan 400 mensen werden opgenomen, en gisteren was dat opnieuw het geval.

Biostatisticus Geert Molenberghs wijst erop dat het aantal hospitalisaties tijdens deze pandemie doorgaans 10 à 14 dagen later dan de besmettingscijfers begint te dalen. De daling in de sterftecijfers volgt dan nog enkele weken later.

Momenteel liggen er 4.212 patiënten met corona in het ziekenhuis (+18 procent), van wie er 432 intensieve verzorging nodig hebben (+22 procent). Gisteren is voor het eerst in meer dan een jaar de kaap van 4.000 patiënten in de ziekenhuizen weer overschreden.

Overlijdens

Ook het aantal overlijdens neemt nog steeds toe. In de periode van 24 tot 30 januari stierven dagelijks gemiddeld 31,7 mensen, een toename met 25 procent in vergelijking met de voorgaande referentieperiode. Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land 29.132 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Vaccinaties

9.146.235 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. Dat is 79,4 procent van de bevolking. 8.871.752 mensen zijn al volledig gevaccineerd of 77 procent van de volledige bevolking. 6.584.069 Belgen hebben al een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 57 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.614.745 inwoners minstens deels gevaccineerd: 84,39 procent van de volledige bevolking. 5.428.210 onder hen zijn volledig ingeënt: 81,59 procent van de hele bevolking. 4.324.507 Vlamingen kregen al een boosterprik, of 65 procent van de volledige bevolking.