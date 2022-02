Aantal besmettingen daalt fors in ons land, opnames lijken plateau te bereiken: dit zijn de jongste coronacijfers

Tussen 25 en 31 januari werden elke dag gemiddeld 41.757 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is een daling met 20 procent ten opzichte van de voorgaande week.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen op de vijf meest recente dagen van het overzicht lager liggen dan een week eerder. De daling lijkt dus ingezet.

Op dinsdag 25 januari werden nog meer besmettingen geteld dan de week voordien, namelijk 62.423 gevallen. In werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Tussen 25 en 31 januari werden per dag gemiddeld 107.271 tests afgenomen. Over de hele pandemie werden inmiddels meer dan 30 miljoen tests uitgevoerd.

De positiviteitsratio is tussen 25 en 31 januari gestegen naar 44,8 procent. Dat is een daling van 1,2 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames blijft licht zakken. Het staat vrijdag op 1,03. Donderdag was het nog 1,05. Bij een cijfer onder 1 verliest de epidemie aan kracht.

Ziekenhuizen

In de week van 28 januari tot en met 3 februari werden dagelijks gemiddeld 364,7 patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen als gevolg van Covid-19. Dat is nog een stijging met 5 procent, maar de toename lijkt wel te vertragen.

In totaal liggen op dit moment 4.239 mensen met een coronabesmetting in de ziekenhuizen, een stijging met 15 procent. Onder hen liggen 431 mensen op intensieve zorgen, een toename met 20 procent.

Afgelopen woensdag is voor het eerst in meer dan een jaar de kaap van 4.000 patiënten in de ziekenhuizen weer overschreden. In totaal werden in ons land al 105.853 mensen opgenomen ten gevolge van Covid-19.

Overlijdens

Het aantal overlijdens is tussen 25 en 31 januari wel nog gestegen. Elke dag stierven gemiddeld 33,1 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land 29.185 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Vaccinaties

9.154.122 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. 8.881.722 mensen zijn al volledig gevaccineerd, of 77 procent van de volledige bevolking. 6.615.851 Belgen hebben al een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 57 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.620.152 inwoners minstens deels gevaccineerd: 84,47 procent van de volledige bevolking. 5.436.681 onder hen zijn volledig ingeënt: 81,72 procent van de hele bevolking. 4.326.068 Vlamingen kregen al een boosterprik, of 65,02 procent van de volledige bevolking.

