Aantal besmettingen blijft stabiel, elke dag 38 patiënten opgenomen in ziekenhuis

Tussen 25 en 31 juli werden elke dag gemiddeld 1.562 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 5 procent.

Er is sinds de start van de pandemie al sprake van 1.130.758 besmettingen in België.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we de ene dag wat meer besmettingen, de andere dag wat minder in vergelijking met een week eerder.

Het reproductiegetal — de mate waarin zieke personen anderen besmetten — komt uit op 1,17. Anders gesteld: 100 besmette personen geven het virus aan 117 anderen door. In vergelijking met zeven dagen eerder is dat een stijging van 5 procent. Als de waarde boven de 1 ligt, neemt de epidemie in kracht toe.

Testen

Er werden tussen 25 en 31 juli iets minder tests afgenomen: gemiddeld 54.173 per dag. Het gaat om een daling van 13 procent ten opzichte van een week eerder.

De positiviteitsratio bedraagt nu 3,2 procent, een lichte stijging van 0,5 procent. Meer dan 3 op de 100 testen draaien dus positief uit.

Ziekenhuisopnames

In de week van 28 juli tot 3 augustus werden dagelijks gemiddeld 38 patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met 29 procent op weekbasis.

Er liggen nu 367 patiënten in de ziekenhuizen (+19 procent), van wie 93 op de intensieve zorg (-1 procent). 49 mensen liggen aan een beademingsmachine (-8 procent).

Overlijdens

Het aantal overlijdens stijgt nog, maar ook hier minder dan gisteren. Tussen 24 en 30 juli lieten dagelijks gemiddeld 3 mensen het leven. Het gaat om een stijging van 50 procent.

De teller komt in ons land inmiddels uit op 25.251 Covid-19-overlijdens.

Vaccinaties

Intussen hebben 8.063.591 Belgen zeker een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 69,99 procent van de totale bevolking en 83,61 procent van de volwassen bevolking. 6.940.071 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 60,24 procent van de totale bevolking en 74,55 procent van de volwassenen.

In Vlaanderen zijn 5.046.786 inwoners minstens deels gevaccineerd. Dat is 75,86 procent van de volledige bevolking of 89,76 procent van de volwassenen. 4.246.981 onder hen zijn volledig ingeënt. Het gaat om 63,84 procent van de bevolking of 78,62 procent van de volwassenen.

Bekijk hier ook de vaccinatiecijfers uit uw gemeente: