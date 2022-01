Aantal besmettingen blijft snel stijgen, maandag nieuw record van 37.000: dit zijn de recentste coronacijfers

Tussen 3 en 9 januari waren er in ons land elke dag gemiddeld 22.189 nieuwe coronabesmettingen, een stijging met 88 procent in vergelijking met een week eerder. De incidentie in ons land - besmettingen in twee weken tijd per 100.000 inwoners - komt daarmee op 2.064 voor de periode van 27 december tot 9 januari. Het reproductiegetal klokt af op 1,04. Een getal boven 1 betekent dat de pandemie aan kracht wint. In totaal werden sinds de start van de pandemie al 2.347.164 besmettingen met Covid-19 geregistreerd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag fors hoger was dan de week ervoor. Afgelopen maandag werden er zelfs volgens het voorlopige cijfer al 36.897 besmettingen geregistreerd, ondanks de versoepelde teststrategie die die dag ingang. Dat is een nieuw record en de eerste keer dat er meer dan 30.000 gevallen in een dag tijd werden opgetekend. Het getal zal pas morgen volledig zijn en in het gemiddelde opduiken. Ook voor dinsdag zullen we uiteindelijk ruim boven de 30.000 besmettingen uitkomen.

Uit de leeftijdsverdeling blijkt duidelijk dat de omikrongolf zich op dit moment vooral onder de jongere populatie afspeelt, met zowel de meeste besmettingen als ook de hoogste stijgingen. Bij de tieners en twintigers nemen de besmettingen op weekbasis met meer dan 100 procent toe. Bij de zestigplussers blijven de stijgingen - relatief gezien - beperkt tot 35 tot 50 procent.

Testen

Dagelijks werden gemiddeld 86.463 testen afgenomen, een stijging met 29 procent. In totaal werden nu al 28.244.167 tests afgenomen sinds het begin van de pandemie.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 3 en 9 januari bedroeg gemiddeld 27,1 procent, een stijging met 8,7 procent. De positiviteitsratio volgens het laatste dagcijfer ligt echter nog een pak hoger, op meer dan 35 procent, ook een nieuw record. Door de versoepelde teststrategie zal de positiviteitsratio allicht verder toenemen, aangezien enkel nog hoogrisicocontacten met symptomen getest moeten worden.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames omwille van covid-19 blijft voorlopig wel relatief stabiel. Tussen 6 en 12 januari werden elke dag gemiddeld 182 mensen opgenomen (+7 procent op weekbasis).

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 98.899 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

Er liggen momenteel 2.022 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, een stijging met 7 procent in vergelijking met een dag eerder. 423 (-10 procent) van hen liggen op de afdelingen intensieve zorgen, een aantal dat voorlopig blijft dalen.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 3 tot 9 januari met 20 procent gedaald, tot gemiddeld 19 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.539 coronadoden te betreuren.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.946.936 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.821.526 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 78 procent van de volledige bevolking. 5.393.722 mensen kregen al een derde prik. Dat is ongeveer 47 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.435.623 inwoners minstens één keer gevaccineerd, dat is 81,7 procent van de volledige bevolking. 5.402.926 onder hen kregen al twee prikken, of 81,2 procent van de volledige bevolking. 3.538.208 Vlamingen (53,2 procent) kregen al een boosterprik.