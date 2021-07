Aantal besmettingen blijft fors toenemen, maar ziekenhuisopnames blijven stabiel

In de week van 5 tot 11 juli kwamen er dagelijks gemiddeld 1.066 bevestigde besmettingen bij. Het gaat om een stijging met 84 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen.

De veertiendaagse incidentie ligt nu op 100,2 gevallen per 100.000 inwoners.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we de laatste dagen opnieuw duidelijk meer besmettingen in vergelijking met een week eerder.

Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - bedraagt momenteel 1. Als die waarde boven 1 ligt, neemt de epidemie aan kracht toe.

Testen

Er werden in die periode zowat 61.000 tests uitgevoerd (-6 procent).

De positiviteitsratio steeg licht tot 1,9 procent.

Ziekenhuisopnames

De ziekenhuisopnames dalen weer licht tot ruim 17 per dag in de week van 8 tot 14 juli (-4 procent).

Momenteel liggen 241 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 82 op de afdelingen intensieve zorg.

Overlijdens

Het aantal nieuwe overlijdens wegens Covid-19 blijft intussen fors verder zakken. In de week van 5 tot 11 juli waren er dagelijks gemiddeld minder dan 2 sterfgevallen, een krimp van 41 procent. Zondag viel er opnieuw geen enkele coronadode te betreuren in ons land. Ook woensdag 7 juli werd er geen enkel overlijden aan Covid-19 geregistreerd. Het was al van 10 juli vorig jaar geleden dat er in ons land niemand stierf aan corona en dat was toen de eerste dag dat dit het geval was sinds het begin van de pandemie. In Vlaanderen waren er meer dagen zonder overlijdens aan Covid-19. Dat is sinds 2 juli het geval, tien dagen op rij tot 11 juli. Ook op 15 juni waren er nul coronadoden en dat was toen van 22 september geleden.

De teller blijft in België op 25.207 Covid-19-overlijdens staan.

Vaccinaties

Intussen hebben 7.641.647 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 66,3 procent van de totale bevolking en 81,6 procent van de volwassen bevolking. Zowat 5.074.057 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 44 procent van de totale bevolking en 55 procent van de volwassenen.

In Vlaanderen zijn 4.788.992 inwoners minstens deels gevaccineerd. Dat is 71,98 procent van de volledige bevolking, of 88 procent van de volwassenen. 3.029.099 onder hen zijn volledig ingeënt. Het gaat om 45,53 procent van de bevolking of 56,32 procent van de volwassenen.

