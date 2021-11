Aantal besmettingen bij leerlingen stijgt met 36 procent: ‘Scholen zijn geen eilanden’

Uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding blijkt dat er tussen 8 en 21 november een positieve Covid-test afgenomen werd bij 1,76 procent van de leerlingen en 3,64 procent van de onderwijspersoneelsleden. 2,79 procent van alle leerlingen en 0,68 procent van de personeelsleden werd in quarantaine geplaatst.

Het aantal besmettingen bij leerlingen is in die periode gestegen met 36 procent (van 15.532 naar 21.162). Twee belangrijke nuances hierbij: de toename van het aantal besmettingen bij leerlingen ligt opmerkelijker lager dan de toename van het aantal besmettingen in de hele samenleving (80 procent). Bovendien wordt er vergeleken met de periode waarin de herfstvakantie viel.

“Scholen zijn geen eilanden: als de besmettingen oplopen in de hele samenleving, dan worden ook de scholen niet gespaard”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Er zijn goed uitgewerkte procedures voor scholen die geconfronteerd worden met clusterbesmettingen of overmacht. Die lokale aanpak is te verkiezen boven nieuwe lineaire maatregelen, waarbij we bijvoorbeeld afstandsonderwijs ook verplichten in de scholen waar zich op dit moment minder of geen probleem stelt.”

Rechtzetting: door een incorrect persbericht werd er eerder bericht dat het aantal besmettingen bij leerlingen tussen twee rapporteringsperiodes was gestegen met 58 procent.

