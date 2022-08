Aanstelling mannelijke verantwoordelijke voor menstruatie veroorzaakt opschudding in Schotland

Eerder deze week nam Schotland de Period Products Act aan, waarmee het land als eerste ter wereld menstruatieproducten gratis beschikbaar maakten in scholen en overheidsgebouwen. In de nasleep van de wet creëerde de regio Tay, ten noorden van Edinbrugh, een werkgroep aan die alle facetten rond menstruatie in goede banen moet leiden. De regio koos voor Jason Grant als verantwoordelijke voor die werkgroep.

Het feit dat een man gekozen wordt voor een functie rond menstruatieproblematiek veroorzaakt de nodige controverse in Schotland. Ian Blackford, de fractieleider van de Schotse Nationale Partij (SNP) in het Britse parlement, stelde tegen Sky News dat het “veel beter is dat vrouwen op deze posten zitten dan wie dan ook”. “Vrouwen moeten hier de prioriteit krijgen.”

Schotse demonstranten prostesteren voor de Period Products Act, die menstruatieproducten gratis verkrijgbaar maakt in Schotland. Beeld Getty Images

Volgens Monica Lennon, een van de politieke kopstukken achter de Period Products Act, is het belangrijk dat de stem van vrouwen niet wordt weggedrukt. Martina Navratilova, de voormalige winnares van het tennistoernooi Wimbledon, wond er minder doekjes om: “Het is gewoon f*cking belachelijk. Hebben we ooit geprobeerd om mannen uit te leggen hoe ze zich moeten scheren of hoe ze hun prostaat moeten verzorgen? Dit is absurd.”

Een woordvoerder van de pas opgerichte werkgroep rond menstruatiewaardigheid verklaarde dat de functie van Grant vooral gericht was op projectmanagement. Grant zelf stelt dat zijn “mannelijkheid zal helpen om barrières af te breken, stigma’s te verminderen en meer open discussies aan te moedigen”. “Hoewel menstruatie vrouwen direct aangaat, is het een probleem voor iedereen.”