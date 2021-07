Aanslag Peter R. de Vries: een van twee opgepakte verdachten is 21-jarige rapper uit Rotterdam

“Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.” Zoon Royce de Vries stuurde daags na de aanslag een Twitter-bericht de wereld in waaruit geen nieuwe informatie komt omtrent de toestand van vader De Vries. Die zou nog steeds levensbedreigend zijn.

Inmiddels reconstrueerden Nederlandse media hoe de politie razendsnel twee verdachten wist op te pakken. Via beveiligingscamera’s achterhaalde de politie het kenteken van de mogelijke vluchtwagen, een zilverkleurige Renault Kadjar. Toen dat kenteken werd ingevoerd in het registratiesysteem dat boven veel Nederlandse snelwegen hangt, volgde een hit op de A4. Niet veel later werd de wagen klemgereden. De twee inzittenden waren Kamil E., een 35-jarige Pool die in Gelderland woont, en een 21-jarige Rotterdammer. Bij huiszoekingen werden geld en munitie gevonden.

De politie denkt ook de rolverdeling van de opgepakte verdachten te weten. De man die zeker vijf keer schoot op De Vries zou de 21-jarige Delano G. zijn geweest. De man die de vluchtwagen bestuurde, zo denkt de recherche, zou de 35-jarige Pool Kamil E. zijn geweest. Delano G. had naast zijn adres in Rotterdam ook een woning in Tiel waar de rapper zijn muzieklabel heeft. Volgens bronnen heeft de jongeman al eerder criminele feiten gepleegd.

Kamil E. blijkt vorige week al een keer te zijn opgepakt, toen in zijn woonplaats. Hij werd verdacht van bedreiging, mogelijk met een vuurwapen, maar kwam in het weekend weer vrij. De Poolse nieuwszender TVN24 meldde woensdagavond dat E. ook in Polen door de politie werd gezocht voor diefstallen en overvallen.

De redactie van RTL Boulevard waar De Vries vlak voor de aanslag te gast was, was gisteren nog steeds diep onder de indruk. “Mensen begonnen te rennen, we wisten niet wat we moesten doen”, blikte Luuk Ikink, die RTL Boulevard dinsdagavond presenteerde, terug.