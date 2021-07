Aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries: ‘Vecht nog steeds voor zijn leven’

Wat weten we tot nu toe?

• De aanslag op Peter R. de Vries vond rond 19.30 uur plaats op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De journalist raakte zwaargewond en “vecht voor zijn leven”. Dat heeft Amsterdams burgemeester Femke Halsema gezegd op een persconferentie. “Er is een brute, laffe misdaad gepleegd”, aldus Halsema. Ze noemt De Vries “voor ons allemaal een nationale held”. “Vandaag blijkt gerechtigheid in ons land ver te zoeken.” Ook de dag erop was de journalist nog steeds in levensgevaar. Dat heeft Sven Sauvé, ceo van RTL Nederland, woensdagavond gezegd in de uitzending van het programma Humberto.

• De politie van Amsterdam heeft meer informatie gegeven over de verdachten die gisteren zijn opgepakt. Op de A4 werden gisteren bij de afrit Leidschendam twee mannen aangehouden. Het gaat volgens de politie om een 35-jarige man van Poolse afkomst die in Maurik woont en een 21-jarige Rotterdammer. De twee verdachten zitten in afzondering en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Volgens chef Frank Paauw van de Amsterdamse politie bevindt de schutter zich waarschijnlijk onder de twee verdachten. De 35-jarige man werd vorige week ook al eens aangehouden door een ‘tamelijk grote politiemacht’. Een derde man, een 18-jarige Amsterdammer die gisteren elders in de hoofdstad werd opgepakt, is vrijgelaten en is geen verdachte meer.

• De politie denkt de vermeende rolverdeling van de opgepakte verdachten te weten. De man die zeker vijf keer schoot op De Vries zou de 21-jarige D.G. zijn geweest. De man die de vluchtwagen bestuurde, zo denkt de recherche, zou de 35-jarige K.E. zijn geweest. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan De Telegraaf.

• In Tiel, Maurik (twee stadjes in de provincie Gelderland, red.) en Rotterdam zijn bij huiszoekingen wapens en munitie in beslag genomen. Dat de verdachten uit Tiel en Maurik komen, wordt volgens de Nederlandse krant Het Parool gezien als een sterke aanwijzing dat de aanslag uit de hoek komt van topcrimineel Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een groot liquidatieproces. Volgens Het Parool komen meerdere jeugdvrienden van Taghi uit de streek rond Tiel en Maurik.

• De Vries werd meerdere keren van dichtbij geraakt, waaronder in het hoofd. Op beelden die via sociale media zijn verspreid, zijn vijf schoten te horen. Ook is te zien dat politieagenten De Vries op straat proberen te reanimeren. De Vries werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis, waar zwaarbewapende agenten voor de deur stonden. Over mogelijke motieven van de dader of aanleidingen voor het schietincident kon de politie nog niets zeggen. “Nu zijn we bezig met de zoekactie, sporenonderzoek en natuurlijk hulpverlening. Motieven en achtergronden komen pas in een veel later stadium aan de beurt.”

• Peter R. de Vries was dinsdagavond te gast in het televisieprogramma RTL Boulevard. De schietpartij vond plaats na afloop van de opnames.

• In de uren nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten, heeft YouTube honderden filmpjes verwijderd waarop de gewonde De Vries en de plek van het misdrijf te zien zijn. De filmpjes werden gemaakt door omstanders. De politie in Amsterdam heeft mensen opgeroepen om beelden van de aanslag niet op sociale media te delen.

Bedreigingen

De Vries is in Nederland een bekend misdaadverslaggever. Daarnaast is hij vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, een strafzaak rond afrekeningen in het drugsmilieu. In september 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De Nederlandse Justitie houdt er ernstig rekening mee dat hij werd vermoord vanwege zijn werk als advocaat in de zaak van de kroongetuige. Ook de broer van de kroongetuige werd doodgeschoten.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries. Beeld ANP

De Vries wordt al geruime tijd bedreigd en stelde in 2019 op Twitter dat hij op een dodenlijst zou staan. In het verleden werd zijn huis wel eens bewaakt door de politie, vertelde hij in 2017 tegen het AD. “Ze hadden serieuze informatie dat er iets te gebeuren stond. En toen stond er dus ‘s nachts een auto voor de deur, mensen met kogelvrije vesten erin, noem maar op.” Bedreigingen maakten hem ‘geen flikker uit’, vertelde De Vries. “Ik doe er ook geen aangifte van, ga er echt geen tijd aan besteden.“

Vorige maand werd De Vries geïnterviewd door Vrij Nederland. Daarin vertelde hij onder meer dat hij niet bang is aangelegd, maar dat “de broer van Nabil en zijn vroegere advocaat zijn vermoord, dus je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren. Dat is part of the job. Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten aan komt zetten met ‘nu wordt het mij iets té intens’ kan beter bij Libelle gaan werken.”