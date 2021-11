Aanslag op gsm-masten in Ternat: ‘Dit kan de goede werking van de nooddiensten schaden’

“Rond 05.00 uur woensdagochtend kwam een melding binnen van een brand aan een gsm-mast in Ternat”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “De mast raakte daarbij zwaar beschadigd. De brandweer zag dat er gaten in de omheining rond de mast geknipt waren en op camerabeelden waren twee schimmen te zien. We hebben een branddeskundige aangesteld en die heeft vastgesteld dat er brandversnellers gebruikt zijn. Het gaat dus wel degelijk om opzettelijke brandstichting.”

Op de site staat nog een andere mast voor het ASTRID-netwerk, dat gebruikt wordt door de hulpdiensten. Daar werd een aanmaakblokje gevonden en een soort ontstekingsmechanisme, dat door de ontmijningsdienst van het leger, DOVO, manueel kon ontmanteld worden, aldus nog het parket.

Onderzoek geopend

Politie en parket hebben een onderzoek geopend naar de feiten, maar omwille van de duisternis die er heerste op het moment van de feiten is er momenteel weinig hoop dat de daders geïdentificeerd zouden kunnen worden op basis van de bewakingsbeelden.

Naar aanleiding van de brandstichting wijst telecomregulator BIPT op de gevolgen van dergelijke daden en stelt dat de daders aansprakelijk zijn voor de geleden schade door de telecomoperatoren, maar ook door derden. Het gaat immers om strafbare feiten.

“Dit vormt immers een ernstige bedreiging voor het gebruik van mobiele diensten door de omwonenden en passanten, waardoor zelfs de oproepen naar hulpdiensten en essentiële diensten (artsen, ziekenhuizen, politie, brandweer, Antigifcentrum, hulplijnen zoals de Zelfmoordlijn...) in het gedrang kunnen komen”, aldus het BIPT. “Het zou ook de goede werking van de nooddiensten kunnen schaden. Zij kunnen gebruikmaken van de locatiegegevens van een persoon in nood die bijvoorbeeld niet zelf kan aangeven waar hij of zij zich bevindt.”

Ook kan elke beschadiging van telecominfrastructuur een aanzienlijk risico vormen voor de omwonenden, aldus nog de regulator.

‘Totaal respectloos’

Operatoren plaatsen hun masten op welbepaalde plekken in het landschap om een maximale dekking en bereikbaarheid te kunnen garanderen. Volgens het BIPT gaat het om een site die antennes bevat van verschillende operatoren. Naburige masten kunnen de signalen opvangen, waardoor het gsm-verkeer blijvend kan plaatsvinden, klinkt het nog.

Ook minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) is niet te spreken over de beschadiging. “Dit is totaal respectloos, komt duidelijk neer op vandalisme en veroordeel ik dan ook met klem. Ik hoop dat snel duidelijkheid komt over de identiteit van de daders en waarom ze dit deden.”