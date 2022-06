Aannemer geeft zwartwerker aan als ‘voorbijganger’ na instorting Antwerpse school: ‘De baas heeft ons opgelicht’

Bekijk de video:

18 juni vorig jaar. De Oekraïner Serhii Melesjuk (50) staat op een stelling in de Jos Smolderenstraat in Antwerpen. Daar werkt hij al sinds april aan de gevel van een school in aanbouw. Rond 14.30 uur storten plots het dak en de muren van het gebouw in, waardoor Serhii zo’n 3 meter naar beneden keldert. Het resultaat: verwondingen aan zijn hoofd en been, waar hij tot op vandaag nog last van heeft. “Ik zit nu thuis”, vertelt hij ons vanuit Oekraïne. “In deze toestand wil niemand me nog aanwerven.”

“Ik werkte die dag zoals altijd, tot plots alles onder mijn voeten verdween. Met veel lawaai zijn we toen neergestort. Je krijgt het gevoel dat je in een diep dal valt. Een paar minuten was ik nog bij bewustzijn, daarna viel ik flauw. Wat ik me daarna herinner, is dat ik in een ziekenhuis lag.” Serhii werd die dag nog opgenomen in het Universitair Ziekenhuis Van Antwerpen (UZA). Daar moest hij acht dagen blijven. In zijn patiëntenverslag staat duidelijk vermeld dat hij van een stelling 3 meter naar beneden is gestort. “De val zelf besefte ik niet. Maar een paar seconden later, lag ik plots beneden op de grond.”

Waterval

Serhii werkte voor een Roemeense baas van het bedrijf FSD Construct, in het zwart. Dat bedrijf is één van de vele onderaannemers die aan de bouwwerf werkten. Een typische manier van werken in de bouw. Democo, als hoofdaannemer, werkte met verschillende onderaannemers, die op hun beurt nog andere bedrijven inschakelen om het werk te verdelen. En dat is vaak een probleem, want door zo’n watervalsysteem aan onderaannemers is het vaak onmogelijk om te weten wie er precies op de werf aan de slag is. Dat blijkt ook uit een rapport van Democo, dat deze redactie kon inkijken. Tussen de slachtoffers van de ramp staat Serhii vermeld als “voorbijganger”, niet als bouwvakker.

Beeld EPA

Volgens Serhii was hij wel degelijk in het zwart aan de slag op de werf. De vraag is dus of Democo liegt over wie er die dag aanwezig was op de werf of het gewoon niet weet. Intussen zit Serhii al een jaar zonder werk. “Ik heb zicht verloren in mijn linkeroog, de helft van mijn hoofd is regelmatig gevoelloos, net als mijn armen en benen. Als ik een uur heb gewerkt, moet ik rusten. Ik heb niet meer de gezondheid die ik hiervoor had."

Maar ook financieel was dit een zware opdoffer, vertelt Serhii. “Ik moet nog steeds 700 euro krijgen van mijn baas, voor mijn geleverd werk. Hij belooft me dat al een jaar, maar ik krijg niets." Serhii heeft die medische vergoeding nodig om zijn dokterskosten te betalen. “Normaal zou ik niemand verklikken, zou ik geen interviews geven, maar mensen hebben schade geleden en zelfs hun levens verloren, en dan gaat mijn baas ons als een varken behandelen en ons nog oplichten? Ik wil dat hij gestraft wordt en in de toekomst mensen correct behandelt.”

Rechtbank

“Dit is een sprekend voorbeeld van hoe arbeiders als Serhii het slachtoffer kunnen worden van zo’n structuur”, zegt advocaat Jan Buelens, die optreedt voor de vakbonden ABVV en ACV en verschillende slachtoffers in deze zaak. “We trokken voor Serhii naar de rechtbank tegen Democo en alle andere onderaannemers binnen deze keten, met de vraag om drie maanden loon uit te betalen én zijn ongeluk te erkennen als arbeidsongeval. Serhii weet momenteel ook niet hoe erg hij eraan toe is, omdat hij zijn medische onderzoeken en de bijhorende behandelingen zelfs niet kan betalen.”

Ook stelt Buelens vragen bij de rol van Democo als hoofdaannemer en de bijkomende onderaannemers. “Het is zeer eigenaardig dat men niet wist dat die man actief was op de werf, terwijl de wetgeving net zo is ingesteld dat de aannemers daarvoor aansprakelijk zijn. Die bedrijven moeten toekijken op wie er aanwezig is en dat er niemand in het zwart werkt. En dat is hier duidelijk niet gebeurd.”

We contacteerden Democo, maar zij willen momenteel niet inhoudelijk reageren omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Ook de onderaannemer konden we niet bereiken.