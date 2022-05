Aankoop van vaccin tegen apenpokken is in ons land ‘nog niet aan de orde’

Nadat het Instituut voor Tropische Geneeskunde donderdagavond een eerste besmetting met het apenpokkenvirus gedetecteerd heeft in ons land, is nu een tweede geval klinisch vastgesteld. De twee waren op hetzelfde feestje. Ook een partner van een van hen vertoont symptomen.

Na overleg van de Risk Management Group (RMG) is beslist dat besmette personen in isolatie moeten “tot de letsels opgedroogd en genezen zijn”. Hoogrisicocontacten, zoals huisgenoten of seksuele partners, hoeven niet in isolatie maar moeten zelf monitoren of ze symptomen krijgen.

Wie symptomen vertoont, moet naar de spoeddienst van het ziekenhuis gaan, waar de triage zal gebeuren. De huiduitslag met vochtblaasjes is het opvallendst bij apenpokken, al heeft niet iedereen daar evenveel last van. Vaak gaat er een periode met wat koorts, spierpijn, keelpijn en gezwollen klieren aan vooraf.

In heel wat Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Zweden en Portugal, zijn gevallen bevestigd. In het Verenigd Koninkrijk gaat het zelfs om twintig patiënten. Het land heeft een pokkenvaccin aangekocht, meldt Brits minister van Volksgezondheid Sajid Javid. De hoeveelheid is niet bekend. Het vaccin is niet bedoeld om breed uit te rollen, maar enkel om aan te bieden aan mensen met een hoog risico op besmetting. Ook Spanje bekijkt die piste.

Gering risico

Over een eventuele inentingscampagne is in ons land geen beslissing genomen. “Dat is voorlopig niet aan de orde”, zegt Joris Moonens van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. De komende dagen worden nog aanbevelingen van onder meer het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) verwacht. “Op basis daarvan kan onze strategie zeker veranderen. Maar het risico op besmetting naar een bredere groep mensen wordt voorlopig als gering ingeschat.”

Een groot deel van de vastgestelde gevallen betreft mannen die seksueel contact hadden met andere mannen. Hoewel er geen bewijs is dat die contacten een hoger risico inhouden – de kans bestaat dat homoseksuele mannen zich simpelweg systematischer laten testen – heeft de RMG beslist om specifiek te gaan sensibiliseren bij die doelgroep, in samenwerking met expertisecentrum Sensoa. Gezondheidswerkers krijgen gespecialiseerde info via Sciensano.

Via persbureau Belga berichtten we eerder nog dat er een isolatieperiode van 21 dagen zou komen. Dit is niet het geval. De isolatieperiode geldt voor zolang de letsels nog niet genezen zijn.