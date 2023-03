Aanklacht tegen Trump voor zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels hangt in de lucht

De New Yorkse openbaar aanklager Alvin Bragg heeft zich voorgenomen om deze week een aanklacht tegen Trump in te dienen voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, waarmee hij de regels omtrent campagnefinanciering zou hebben overtreden.

Donald Trump heeft de politie opgeroepen niet mee te werken aan een mogelijke arrestatie. “Kun je je voorstellen dat de New Yorkse politie (...) haar grootste kampioen en vriend in de gevangenis zet voor een misdaad die niet eens bestaat?”, zei Trump in een boodschap op zijn eigen Truth Social-platform. Eerder had Trump zijn aanhangers al opgehitst om te protesteren tegen zijn arrestatie, die volgens hem deze week zou plaatsvinden.

Een ‘grand jury’ in New York moet nog beslissen of Bragg voldoende bewijsmateriaal heeft om Trump aan te klagen. Maar het stadsbestuur van New York maakt zich al op voor mogelijke ongeregeldheden als Bragg het groene licht krijgt voor een proces tegen de Amerikaanse ex-president.

Mogelijk is Trump bang dat zijn kansen op herverkiezing gevaar lopen als hij daadwerkelijk wordt aangeklaagd. Bragg is al geruime tijd bezig met het onderzoek naar de 130 duizend dollar die Trumps advocaat en ‘vuile klusjes’-man Michael Cohen vlak voor de verkiezingen in 2016 betaalde in ruil voor Daniels’ zwijgen over haar nacht met de New Yorkse vastgoedmagnaat. Trump heeft de affaire steeds ontkend, maar hij betaalde het zwijggeld wel in termijnen terug aan Cohen, zogenaamd als ‘advocatenkosten’.

Boekhoudkundig geknoei

Cohen zelf draaide voor jaren de cel in wegens het overtreden van de regels voor campagnefinanciering, maar het is nog onzeker of zijn vroegere baas ook zal struikelen over de zaak. De New Yorkse aanklager en zijn team kunnen hem aanklagen voor geknoei met de boekhouding, omdat hij het zwijggeld voor Stormy Daniels als reguliere advocatenkosten opvoerde. Maar daarop staat slechts een lichte straf, soms zelfs in de vorm van een taakstraf.

Bragg zou Trump volgens Amerikaanse media ook willen aanklagen voor het overtreden van de kieswet, een ernstiger vergrijp waarop een veel zwaardere straf staat. Dat is nog niet zo eenvoudig aangezien het om de presidentsverkiezingen ging en daarmee een zaak zijn voor de federale justitie. Dat zullen Trumps advocaten ongetwijfeld tegen Bragg gebruiken.

Volgens The New York Times zullen zij mogelijk een juridisch slimmigheidje gebruiken om de ‘grand jury’ te overhalen de zaak te laten zitten. Dat komt erop neer dat de aanklager nooit met honderd procent zekerheid kan zeggen of Trump de betaling aan Stormy Daniels destijds vooral met het oog op de verkiezingen geheim heeft gehouden, of dat het hem er ook om ging zijn persoonlijke reputatie te beschermen. In het laatste geval zou Trump niets te verwijten vallen, want op het afkopen van pijnlijke privé-informatie staat geen straf.

John Edwards

Trumps team hoopt dat de zaak net zo zal aflopen als het proces tegen de Democratische senator John Edwards wegens overtreding van de kieswet. Hij had in 2008 als kandidaat-vicepresident zwijggeld betaald aan een vrouw bij wie hij een kind had verwekt, terwijl zijn eigen vrouw kanker had. Daarmee wilde hij volgens de aanklacht zijn verkiezingscampagne beschermen. Maar het proces liep uit op een mislukking voor de aanklagers. “Het is niet illegaal om een varken te zijn’” concludeerde een jurist.

Door nu al zoveel misbaar te maken hoopt Trump volgens sommigen zijn enigszins kwakkelende campagne voor de presidentsverkiezingen van 2024 nieuw leven in te blazen. Een reeks kopstukken van de Republikeinse partij voelde zich al genoodzaakt fel uit te halen naar Bragg, die ze van een “heksenjacht” op Trump beschuldigen.

Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden sprak van “schandalig machtsmisbruik van een radicale openbaar aanklager die gewelddadige criminelen laat lopen, terwijl hij bezig is met een politieke wraakactie tegen president Trump”.