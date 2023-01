Aanhangers van ex-president Bolsonaro bestormen parlement, paleis en Hooggerechtshof in Brazilië

De politie heeft traangas moeten inzetten om hen terug te dringen, maar lijkt daar voorlopig niet in te slagen. De taferelen doen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

Een week na de inauguratie van Lula da Silva zijn aanhangers van Bolsonaro de buitenkant van het congresgebouw in Brasilia binnengedrongen. Het gebied rond het congresgebouw was wel door de autoriteiten afgezet, maar aanhangers van Bolsonaro slaagden erin door de veiligheidscordons heen te breken en enkele tientallen van hen slaagden er ook in het gebouw te beklimmen en het dak te bezetten.

Er staan ook betogers op het grasveld rond het parlementsgebouw en het presidentieel paleis vlakbij. President Lula zelf is daar niet aanwezig, want hij brengt een bezoek aan Araraquara, in de deelstaat São Paulo.

“Deze absurde poging om zijn wil op te leggen via geweld, zal niet slagen”, zo reageert de nieuwe Braziliaanse minister van Justitie Flavo Dino op Twitter op de bestorming van het Braziliaanse parlement en andere nabijgelegen gebouwen door aanhangers van ex-president Jair Bolsonaro. “Er zullen versterkingen komen”, voegt Dino er nog aan toe.

De Bolsonaro-aanhangers laten zich gelden in Brasilia omdat ze de beëdiging van de linkse president Luiz Inacio Lula da Silva niet accepteren. Zelf heeft Bolsonaro sinds hij in oktober de verkiezingen verloor vrijwel niet meer van zich laten horen. Hij heeft de winnaar niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent. Hij verblijft sinds 30 december in de Amerikaanse staat Florida.

