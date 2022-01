Aangekondigde coronabarometer staat alweer op de helling: politiek stelt nut opnieuw in vraag

Het is lang niet zeker of de aangekondigde coronabarometer er dit keer wel komt. Coronacommissaris Pedro Facon kreeg de opdracht om verder aan de barometer te sleutelen, maar politiek wordt opnieuw het nut ervan in vraag gesteld.

Het Overlegcomité, met daarin de regeringen van het land, maakte gisteren een stand van zaken op. De omikronvariant baart grote zorgen, maar voorlopig wordt er niet gemorreld aan de covidmaatregelen.

Het belangrijkste punt op de agenda was de al eerder aangekondigde coronabarometer van coronacommissaris Pedro Facon. De barometer moet volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorspelbaarheid en perspectief bieden: bijvoorbeeld de horeca en de cultuursectoren weten dan welke maatregelen ze mogen verwachten als de covidcijfers bepaalde drempels overschrijden.

De barometer bestaat in het voorstel van Facon uit drie alarmniveaus, die onder meer bepaald worden op basis van de incidentie, de hospitalisaties en het aantal mensen die naar de huisarts gaan met covidsymptomen. Op dit moment zou het land zich op het zwaarste, rode niveau bevinden. Het laagste niveau wordt pas bereikt wanneer het virus circuleert zonder grote gevolgen voor het gezondheidssysteem.

Het is al de derde keer dat Facon een dergelijk systeem uitwerkt; de vorige versies liepen telkens op de politieke klippen. Derde keer, goede keer? Dat is lang niet zeker. Facon kreeg formeel wel de opdracht om het werk verder te zetten, maar binnen het Overlegcomité klinkt er alweer gemopper over het nut.

“We moeten zorgen dat die barometer geen bezigheidstherapie wordt”, klinkt het binnen de Vlaamse regering. “Wij geloven daar eigenlijk niet echt in. Dat kan gewoon niet werken, tenzij het bij grote algemene principes blijft.” Naar verluidt zou ook Elio Di Rupo (PS), minister-president van de Waalse regering, geen voorstander zijn. Het belangrijkste argument is dat de politiek toch altijd zelf zal beslissen welke maatregelen gelden. Bovendien is er nog zeer veel onzekerheid over de nieuwe omikronvariant - hoe kan je dan precieze drempelwaarden vastleggen?

Lees ook Ondanks de exploderende besmettingscijfers houdt het Overlegcomité vast aan de huidige koers. Dit was vooral een gelegenheid om kennis over het virus uit te wisselen, zegt biostaticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). ‘Omikron heeft het speelveld volledig veranderd.’ Hoofdredacteur Bart Eeckhout evalueert de beslissingen van het Overlegcomité: ‘We varen blind de nieuwe golf in.’ De scholen maken zich intussen klaar om hun deuren vanaf maandag weer te openen. Zelftests en een bredere inzet van CO2-meters moeten omikron uit de klaslokalen weren, maar binnen het onderwijsveld is niet iedereen overtuigd dat de maatregelen zullen volstaan.

Een bron wijst er fijntjes op dat premier Alexander De Croo (Open Vld) de barometer op de persconferentie herdoopte tot een ‘stappenplan’. “Hij doet alsof dat synoniemen zijn, maar dat is natuurlijk niet zo.” Minister Vandenbroucke blijft wel een voorstander en wil de barometer graag afkloppen op een Overlegcomité later deze maand, maar gaf naderhand ook aan dat het de derde en laatste poging zou zijn om een barometer in te voeren.

Zoals verwacht bevestigde het Overlegcomité dat de scholen maandag na de kerstvakantie gewoon les kunnen geven. Voorts blijven de coronamaatregelen bij het oude. Een gok, aldus een bron. “Er zitten nog wel een paar anomalieën in het beleid. De cultuursector is niet de enige die zijn gram zou kunnen halen bij de Raad van State.”

De afwachtende houding van het Overlegcomité staat in schril contrast met de vooruitzichten over de omikronvariant. “Het gaat eerst erger worden voor het beter wordt”, voorspelde premier De Croo. De komende weken staat ons volgens de GEMS-experts een ongeziene besmettingspiek te wachten, mogelijk tot 125.000 besmettingen per dag. Maar daar staat tegenover dat omikron veel minder ziek maakt dan delta, waardoor de druk op de ziekenhuizen wellicht binnen de maximale capaciteit zal blijven.