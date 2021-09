Aandelen en bitcoin in het rood door vrees voor faillissement Chinese vastgoedreus

Wat is de aanleiding voor de rode beurzen?

Sinds begin dit jaar is de beurskoers van Evergrande, een bedrijf uit de Chinese stad Shenzhen, bijna 75 procent naar beneden geduikeld. Analisten vrezen dat een bankroet van Evergrande gevolgen zal hebben voor de hele wereldeconomie.

Waarom heeft dit ook een impact op Europa?

Beleggers schrokken van het nieuws dat het bedrijf zijn schuldeisers wil terugbetalen met afgeprijsd vastgoed in plaats van geld. Evergrande kampt met een schuldenberg van zo’n 260 miljard euro en beleggers vrezen dat een faillissement voor een domino-effect kan zorgen voor de Chinese economie en daarbuiten. Want ook honderden internationale financiële instellingen leenden geld uit aan het concern.

De financiële problemen van Evergrande zijn zo nijpend dat de projectontwikkelaar zijn eigen bezittingen moet verkopen om aan geld te komen, wat maar moeizaam lukt. Daardoor heeft het bedrijf niet genoeg geld om nieuwe bouwprojecten te voltooien.

Hoe groot is de schade bij de Europese en Amerikaanse beurzen?

De Brusselse aandelenmarkt ging stevig in het rood. Tegen het einde van de handel herstelden de koersen zich wat. Bij het sluiten van de handel stond de Bel20-index nog 1,31 procent in het verlies bij een notering van 4.079,04 punten.

In Amsterdam noteerde de AEX-index een verlies van 1,42 procent, terwijl de Parijse CAC 40 1,74 procent lager sloot.

De DAX-index in Frankfurt stond kort na de opening van de beurs op een verlies van 1,62 procent en eindigde aan het einde van de dag op -2,31 procent. De Duitse hoofdindex bestaat sinds maandag niet uit 30, maar 40 bedrijven. Het is de grootste wijziging van de index in zijn 33-jarige geschiedenis.

Ook in de Verenigde Staten openden de beurzen met verlies. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een verlies van 1,2 procent op 34.167 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte ook 1,2 procent, tot 4.379 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent tot 14.800 punten.

De koers van de cryptomunt bitcoin is ook gezakt naar het laagste niveau sinds begin augustus. In 24 uur is de bitcoinwaarde met ruim 8 procent gezakt. Volgens CoinMarketCap stond de bitcoinkoers maandagmiddag op een kleine 37.000 euro. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. Een bitcoin was twee weken geleden nog ruim 44.000 euro waard.

De bitcoin reageert niet altijd mee met de aandelenbeurzen, maar daar lijkt het nu wel op. Dat komt waarschijnlijk doordat de digitale munt steeds meer geïntegreerd raakt in de financiële markt wereldwijd.

Hoe zit het in China zelf?

In Hongkong raakte de Hang Seng-index 4,2 procent kwijt. Het aandeel van Evergrande zelf kelderde met 19 procent op de beurs in Hongkong. Ook sectorgenoten zoals Henderson Land Development, Sun Hung Kai Properties en CK Asset Holdings gingen fors in de min, net als banken en verzekeringen.

De regering in Peking lijkt vooralsnog niet van plan het bedrijf van de ondergang te willen redden.