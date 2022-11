Aandeel van grote techbedrijven kleurt donkerrood: ‘Niet zeker dat bodem bereikt is’

Jarenlang ging het big tech voor de wind, maar de tijden van ongelimiteerde groei lijken nu voorbij te zijn. De beurswaarde van Amazon, Alphabet en Meta Platforms daalde vorige week met bijna 450 miljard euro. En na Twitter gaat ook Meta mensen op straat zetten, meldt The Wall Street Journal. ‘Het is niet zeker dat de bodem bereikt is’, zegt computerwetenschapper Jeroen Baert.

Hoe verklaart u de dalende beurswaarde van techgiganten?

“Ik denk dat veel te maken heeft met het economisch optimisme dat er bij het einde van de coronacrisis was. Veel bedrijven maakten in die periode van de gelegenheid gebruik om nieuwe producten te lanceren. Maar als er dan economisch moeilijkere tijden aanbreken, plooien investeerders zich terug op de basisproducten. Daarvan weten ze dat ze opleveren. Bedrijven als Meta Platforms zitten daardoor met vage producten zoals Metaverse die nog verder ontwikkeld moeten worden, maar hun bekendste platform, Facebook, wordt ondertussen vooral met schandalen geassocieerd. Er was Cambridge Analytica en er was een groot gegevenslek vorig jaar. Het trekt ook geen nieuwe bezoekers meer aan. Dat wordt het bedrijf door investeerders niet in dank afgenomen. Bij andere bedrijven denk ik dat vooral de geopolitieke instabiliteit en de onzekerheid over de toekomst investeerders tegenhouden.”

Tijdens de coronacrisis heerste er nochtans veel optimisme over de toekomst van techbedrijven. Waren de vooruitzichten te rooskleurig?

“Ik denk het wel. In verschillende bedrijven werken mensen weer even vaak op kantoor als voor de crisis, het thuiswerk was niet overal een blijver. Tools als Zoom of Teams waren een tijdje enorm populair, maar het gebruik ervan is ondertussen teruggevallen. Daarnaast was de techwereld er nooit vies van om beloftes te doen die hij eigenlijk niet kon waarmaken. Mark Zuckerberg beloofde onlangs nog om met de Metaverse-bril een product van 1.500 euro te ontwikkelen dat op korte termijn de laptop zou vervangen. Dat zie je gewoon niet gebeuren. Virtual reality in het algemeen blijft een nicheproduct. Ik denk dat de realisatie langzaam doorsijpelt dat er voor zulke producten misschien nog een generatie aan onderzoek nodig is voor ze mainstream worden.”

Hoe kunnen techbedrijven als Alphabet of Meta het vertrouwen van gebruikers en investeerders terugwinnen?

“In het geval van Meta denk ik dat het geen goed idee was om zoveel verschillende merken uit te bouwen. Het motto bij grote techbedrijven was lang ‘if we can’t beat them, we buy them’. Die diversificatie werkte nooit echt. Meta heeft met Facebook bijvoorbeeld een verouderd sociaal medium dat het moet proberen relevant te houden en runt ondertussen WhatsApp. Dat lukt niet. Het bedrijf houdt zich met te veel activiteiten bezig om nog te kunnen focussen op het basisproduct.

“Ik denk dat het daarnaast goed is om transparanter te zijn over de omgang met privacygevoelige gegevens. De tijd van gratis techproducten is voorbij, zelfs een Gmail-account komt met een kost. Als eigenaar moet je dan duidelijk maken dat er twee trajecten zijn: ofwel blijft het gratis en worden gegevens gebruikt, ofwel betaal je. Ten slotte moeten techbedrijven ook niet alles voor hun gebruikers willen zijn. Android zet bijvoorbeeld meer in op digitaal welzijn en geeft aan wanneer mensen producten te lang gebruiken.”

Hoe groot acht u de kans dat de beurskoers van de techgiganten op korte termijn weer zal stijgen?

“Ik ben geen econoom en kan dus niet zeggen of het een goed idee is om op dit moment aandelen van de bedrijven aan te kopen, maar ik denk wel dat de koersen nog veel dieper kunnen vallen. Het aandeel van een mastodont als Facebook stond enkele jaren geleden bijvoorbeeld nog veel hoger. Twintig jaar geleden geloofden velen bovendien dat MySpace het begin en het einde van het internet was, en dat er nooit een alternatief zou komen. Het kan dus snel verkeren, zeker als je de publieke opinie tegen je krijgt. Ik zou er mijn hand dus niet voor in het vuur steken dat de bodem nu bereikt is.”