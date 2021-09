‘Aan inhoud glazen zie je wie meest heeft gedronken’: ophef na optreden Patrick Lefevere in ‘Vive le vélo’

De aflevering van ‘Vive le Vélo WK’ van gisteravond werd achteraf druk besproken. Niet zozeer om de twee Belgische medailles in het tijdrijden, eerder om het optreden van Patrick Lefevere. De manager van wielerploeg Deceuninck-Quickstep raakte erg moeilijk uit zijn woorden en maakte een beschonken indruk.

Dat stelde ook VRT-presentator Xavier Taveirne vast op Twitter. “Ik zou met Tom Dumoulin getrouwd kunnen zijn. En met Patrick Lefevere hebben we vanavond ook al een nonkel voor het dansfeest.”

Ik zou met Tom Dumoulin getrouwd kunnen zijn. En met Patrick Lefevere hebben we vanavond ook al een nonkel voor het dansfeest #ViveleVelo — Xavier Taveirne (@ksavjee) 19 september 2021

Ook presentator Karl Vannieuwkerke leek op het einde van de aflevering te verwijzen naar de alcoholconsumptie van Lefevere. “Aan de inhoud van de glazen kan je zien wie vandaag het meeste heeft gedronken”, sloot hij het programma grappend af.

Verschillende kijkers meenden ook te zien dat, ondanks zijn warrige optreden, Lefeveres glas tijdens de uitzending werd bijgevuld.

Moedige beslissing van @Vivelevelo_be om dat glas nog eens bij te schenken. Maar de koers is van ons, en vandaag was het feestdag 1/8, dus het is ok Patrick. 😀 #vivelevelo @sporza @Vannieuwkerke pic.twitter.com/MOnnIPtFif — Kenneth De Vlieger (@Kennethdvg) 19 september 2021

“Patrick kwam vlak voor de live-uitzending toe”, reageert VRT-woordvoerder Hans Van Goethem op de ophef. “Pas toen we begonnen waren, merkten we dat hij niet zijn gebruikelijke zelf was.”

Op de vraag of de wijnglazen tijdens het programma niet te veel in beeld waren, en wat de regels over alcohol in VRT-programma’s zijn, verwijst de VRT naar haar alcohol- en rookrichtlijnen. “Dit stelt dat we dit niet mogen aanprijzen, maar dat is ook niet het geval bij Vive le vélo.”

Volgens Lefevere had zijn opmerkelijke optreden niets te maken met alcohol. “Ik heb diabetes en tijdens de aflevering had ik een hypo (een sterke daling van de bloedglucosespiegel, red.) maar dat kon ik niet zomaar eventjes gaan meten tijdens de uitzending. Als je zo iets voorhebt, dan kom je wel eens moeilijk uit je woorden”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.