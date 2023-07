‘Aan hun dood dankte hij zijn leven. Probeer daarmee maar om te gaan’: erkenning voor drie extra slachtoffers van aanslagen 22 maart

En plots gingen we voor de aanslagen van 22 maart van een dodentol van 32 naar 35. Hoe de jury postuum het lot van Mathieu Fischer, Shanti De Corte en Xavier Legrand inzag: ‘Er is erkenning gekomen voor het feit dat psychisch lijden evenwaardig kan zijn aan fysiek.’

Mathieu Fischer zou die ochtend inchecken op de Delta Airlines-vlucht naar New York. “De bom is op tien meter van hem vandaan afgegaan”, zegt zijn advocaat Nicolas Estienne. “Mathieu was op zich eigenlijk vrij ongedeerd. Hij is overeind gekrabbeld en op eigen kracht naar het UCL-ziekenhuis gelopen. Daar heeft men enkele oppervlakkige verwondingen verzorgd. ’s Avonds was hij alweer thuis.”

Omtrent één fysiek letsel kreeg Mathieu te horen dat het hem meer dan waarschijnlijk levenslang zou blijven tergen. Tinnitus. Oorsuizingen. Heel veel overlevenden van de aanslagen worden er tot vandaag door geplaagd, zo bleek tijdens het proces. “Mathieu zei me dat hij sinds 22 maart 2016 geen enkele nacht langer dan twee uur heeft kunnen slapen”, gaat de advocaat verder. “Hij werd iedere keer gewekt door het getuut in zijn oren.”

Schuldgevoel

Aan de volksjury werden begin juli net voor die zich terugtrok voor de beraadslaging een aantal schuldvragen toegevoegd met betrekking tot de doodsoorzaak van Yves De Coster, Mathieu Fischer, Shanti De Corte (Zaventem) en Xavier Legrand (Maalbeek). De zes hoofdverdachten zijn uiteindelijk mee schuldig verklaard aan hun overlijdens door moord en moordpoging. Voor Yves De Coster werd de door het federaal parket gedane vordering niet gevolgd omdat zijn doodsoorzaak volgens de jury onvoldoende kon worden geobjectiveerd.

“Ik heb mijn cliënte, de moeder van Shanti, de hele tijd op het hart gedrukt dat het juridisch niet zo evident was dat deze erkenning er zou komen en zij beter geen al te hoge verwachtingen mocht hebben”, zegt advocate Sanne De Clerck. “Dit proces was op zich al op vele vlakken historisch, maar dit maakt het extra bijzonder: er is erkenning gekomen voor het feit dat psychisch lijden evenwaardig kan zijn aan fysiek.”

Bij Mathieu Fischer begon het al na enkele maanden te knagen. Waarom hij? Waarom had het lot uitgerekend hem gespaard? “Het was simpel”, vertelt Nicolas Estienne. “Andere mensen rondom hem hadden de klap voor hem opgevangen en zijn gedood. Hij heeft hun lichaamsdelen gezien, hun bloed, hun ingewanden. Hieraan dankte hij zijn leven. Probeer met die gedachte in je hoofd maar eens gewoon door te gaan met je leven.”

“Mijn cliënt hàd precedenten van psychische zorg, maar daar kwam nu een heel zware posttraumatische stress bovenop. Ik weet nog goed hoe zwaar hij het had, telkens als de datum 22 maart naderde. Vooral de herdenkingen in 2021, vijf jaar later, waren een gesel voor hem. Hij is de dag zelf en de weken erna nog doorgekomen. Op 18 april 2021 is hij uit het leven gestapt.”

“Ik heb Mathieu goed gekend. Hij was me al in de lente van 2016 komen opzoeken. We hebben heel veel tijd gestopt in het klaarstomen van zijn dossiers met betrekking tot schadeloosstelling. We waren eigenlijk net klaar.”

Euthanasie

Shanti De Corte zou die ochtend met haar klas meegaan op citytrip naar Rome. Ze was een niet zo stabiele tiener en meegaan met de rest van de klas was voor haar iets groots. “Ook Shanti liep op zich geen zware verwondingen op”, zegt Sanne De Clerck. “Ze had net als Mathieu Fischer wel enorm veel last van tinnitus. Ze is begin 2021 op het punt gekomen dat ze het psychische lijden als zo zwaar is gaan ervaren dat ze niet meer wou leven.”

Er werd met akkoord van haar ouders een euthanasietraject opgestart. Ze bekwam de benodigde handtekeningen en diagnoses van gespecialiseerde artsen. “Shanti wou vooral niet nog eens een 22 maart beleven”, vertelt Sanne De Clerck. “De datum van 20 maart was vastgelegd. Toen is er een anonieme klacht gekomen bij de euthanasiecommissie - we weten nog steeds niet door wie. De ouders van Shanti hebben toen de politie aan de deur gekregen, wat heel bedreigend aanvoelde. De euthanasie is uitgesteld. Shanti is uiteindelijk op 7 mei 2022 uit het leven gestapt. Ze was 23.”

Forensische onderzoekers aan het werk na de terreuraanslagen in Zaventem. Beeld BELGA

De jury erkende nog een derde persoon postuum als slachtoffer: Xavier Legrand, die op de metro zat in station Maalbeek. De man was al in behandeling voor kanker. Zijn artsen oordeelden dat zijn toestand versneld achteruit is gegaan door posttraumatische stress. Xavier Legrand overleed op 28 oktober 2017.

Dankbaarheid

“De mama van Shanti zat dinsdagavond in de zaal bij het voorlezen van het arrest”, zegt Sanne De Clerck. “De erkenning die de jury haar dochter gaf verandert voor haar natuurlijk niks. Zij zei wel: ‘Laten we dit opdragen aan alle andere slachtoffers die blijvend psychisch lijden door wat ze meemaakten op 22 maart 2016.’ Wij vinden amper woorden om onze dankbaarheid aan de jury te uiten.

“Eén man is net voor de pleidooien nog gewraakt omdat hij volgens de advocate van Salah Abdeslam een vraag had gesteld die blijk zou hebben gegeven van vooringenomenheid. Dinsdagmiddag om twee uur, bij het begin van het urenlange wachten, zag ik die man in het publiek zitten. Hij wou écht niks missen. Het is onwaarschijnlijk mooi, hoe betrokken en toegewijd deze mensen te werk zijn gegaan.”

Nicolas Estienne: “De dodentol van 22 maart staat nu voorgoed op 35 doden, niet 32. Die realiteit kan nooit meer worden teruggedraaid.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be