Aan de toog waar cd&v ‘de gewone mensen’ wil terugvinden, wordt het een waar slagveld

“Als de christendemocratie bloedt, dan is het omdat de gewone mensen het moeilijk hebben. Willen we onze sociale roeping waarmaken, dan moeten we ook de middenklasse redden”, zei cd&v-voorzitter Joachim Coens zaterdag in de Antwerpse Elisabethzaal.

Dat de christendemocratie bloedt, is een understatement: in de laatste peilingen blijft de eens zo grote Vlaamse volkspartij nog maar ternauwernood boven de symbolisch cruciale lijn van 10 procent. Erboven zwem je nog voor je leven, eronder dreig je in een draaikolk terecht te komen die je regelrecht naar politieke irrelevantie zuigt.

Een nieuw logo en een nieuwe slagzin moeten de zoektocht naar een nieuw elan enig cachet geven. CD&V gaat voortaan door het leven als cd&v, in een ander lettertype. Het nieuwe motto: ‘Van het volk en voor het volk’. De barstoeltjes achter Coens, aan de voor de gelegenheid op het podium geïnstalleerde toog, moesten verbeelden waar cd&v zich voorstelt dat volk te kunnen vinden.

Slagveld

Dat het een slagveld zal worden aan die toog moge duidelijk zijn. Want net zoals haast iedere andere Vlaamse partij verstaat cd&v onder ‘de gewone mensen’ in feite ‘de middenklasse’. Die wil voorzitter Coens over de streep trekken met speerpunten die eveneens door haast alle partijen naar voren geschoven worden: een deftig inkomen, een gezond leven en een veilige thuis.

Precies de thema’s waar extreemrechts en iets minder mate ook uiterst links zo mee scoort, en waar alle partijen nu krampachtig een antwoord op trachten te formuleren. Dat van cd&v luidt: “We mogen het volkse niet laten aan de extremen”, zei Coens in alle interviews achteraf. Om het twee tellen later nog eens te benadrukken: “We willen de basisbehoeften van de mensen beantwoorden vanuit het centrum, niet vanuit de extremen.”

Heel concreet vertaalt cd&v dat naar voorstellen die ze eerder al lanceerden, zoals een minimumbelasting voor elk bedrijf, het optrekken van de kinderbijslag en een betaalbaar eerste huis, zonder registratierechten.

Roots

Wat cd&v wel onderscheidt van andere partijen, en bovenal van Open Vld waarmee ze rechtstreeks concurreert in het centrum van het politieke spectrum, is haar slagzin. Waar de liberalen zich richten op het individu, legt cd&v weer vol de focus op de gemeenschap, het volk. Een terug-naar-de-rootspoging die Vooruit met zijn #nieuwsocialisme al voordeed, maar dan niet helemaal. De échte roots van cd&v zijn de aan zware erosie onderhevige verschillende pilaren waarop de christendemocratische zuil zich ooit entte: de arbeiders, de boeren, de middenstand. Of zoals professor sociale wetenschappen Eric Corijn (VUB) op Twitter fijntjes opmerkte: “Dat is totaal wat anders dan het volk. Populisme is wat anders dan structureel sociaal overleg.”

Het belette Coens niet om in zijn voorlopig laatste maanden als voorzitter - tenzij hij in het najaar herkozen wordt - zijn door de peilingen ontmoedigde en twijfelende partijgenoten te proberen oppeppen. “Het donkerste uur is dat vlak voor zonsopgang”, zei hij in zijn speech. De vraag is maar hoe geloofwaardig dat klinkt, als de kern van je nieuwe verhaal is dat je niet de ander bent.