Aan buitenlandse verkeersboetes valt niet meer te ontsnappen: dit is wat te snel rijden u kost

Europa wil de lijst van verkeersovertredingen uitbreiden waarvoor lidstaten burgers uit een ander EU-land kunnen opsporen en vervolgen. Voorlopig gebeurt dat vooral nog met snelheidsovertredingen. Wil u die vandaag al vermijden, dan houdt u zich beter aan de volgende regels op de buitenlandse snelwegen.

Frankrijk

In Frankrijk geldt op de autoroutes een maximumsnelheid van 130 km/u, tenzij anders aangegeven via (elektronische) borden naast of boven de snelweg. Bij regen of andere neerslag mag je maximaal 110 km/u rijden, tenzij opnieuw expliciet anders aangegeven.

Rij je minder dan 20 km/u te snel op een autosnelweg of een andere weg met een hogere maximumsnelheid dan 50 km/u, dan krijg je een boete van 68 euro. Tussen de 20 en 50 km/u te snel rijden kost je 135 euro, bij een overtreding vanaf 50 km/u over de limiet kan de boete zelfs oplopen tot 1.500 euro.

Frankrijk past bij vaste flitstoestellen een technische marge van 5 procent toe op wegen met een maximumsnelheid van 110 of 130 km/u (in België is dat 6 procent). Concreet wordt u daardoor pas geflitst bij respectievelijk 116 km/u of 137 km/u. Voor sommige mobiele radars geldt een marge van 10 procent.

Nederland

Op de Nederlandse snelwegen geldt tussen 6 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds een maximumsnelheid van 100 km/u. Tussen 19 en 6 uur mag u op veel plaatsen sneller rijden, al is dat niet overal zo. Afhankelijk van de locatie kan het gaan om maximaal 100, 120 of 130 km/u. Hoe hard u mag rijden, wordt aangegeven op borden naast of boven de snelweg.

Opgelet met de Nederlandse technische marge: die is met 3 procent erg laag. Bij een maximumsnelheid van 120 km/u wordt u dus al geflitst vanaf 125 km/u.

Spanje

Spanje kent een maximumsnelheid van 120 km/u op de snelweg. De boetes voor overschrijding zijn redelijk eenvoudig: tot 150 km/u betaalt u 100 euro, tot 170 km/u 300 euro, en per 10 km/u extra komt er telkens 100 euro bij.

De technische marge bedraagt in Spanje 7 km/u bij snelheden tot 100 km/u, en 7 procent vanaf 100 km/u.

Italië

De Italiaanse maximumsnelheden op de autosnelwegen zijn in principe dezelfde als in Frankrijk: tenzij anders aangegeven mag je er 130 km/u, of 110 km/u bij neerslag. Let wel op met het verschil tussen een autostrada of autosnelweg en een superstrada of hoofdweg met middenberm: op die laatste mag je slechts 110 km/u (of 90 km/u bij neerslag).

De hoogte van de boete hangt in Italië ook af van de termijn waarin je betaalt. Wie maximaal 10 km/u te snel reed en meteen betaalt, moet 42 euro ophoesten. Wie niet meteen betaalt, krijgt een rekening van maximaal 173 euro. Bij een overtreding van 10 tot 40 km/u geldt een boete van 173 euro, tussen de 40 en 60 km/u is dat 543 euro, en bij meer dan 60 km/u is dat 845 euro (telkens ervan uitgaande dat u meteen betaalt).

De technische marge ligt in Italië op 5 procent.

Duitsland

Duitsland kent geen algemene maximumsnelheid op de Autobahnen, al wordt op veel locaties en afhankelijk van de drukte de snelheid wel degelijk beperkt via elektronische verkeersborden. Zonder borden geldt er een richtlijn van 130 km/u, maar daar wordt niet op gecontroleerd.

Wordt de snelheid wel beperkt door borden, dan is dat vaak 100 of 120 km/u. Een overschrijding tot 10 km/u kost u 48,5 euro, tussen 11 en 15 km/u te veel betaalt u 68,5 euro, en tussen 16 en 20 km/u te veel 88,5 euro. Vanaf 21 km/u verhoogt de boete meteen naar 128,5 euro, en per 5 km/u extra komt er telkens een hoger bedrag bij. Het maximale bedrag van 738,5 euro geldt vanaf een overtreding van 70 km/u of meer.

In Duitsland geldt net als in Nederland een lage tolerantiemarge van 3 procent.