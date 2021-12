Aalst stemt als enige centrumstad tegen regenboogzebrapad

Een regenboogzebrapad is een oversteekplaats in verschillende kleuren waarbij steden aangeven dat diversiteit, holebi’s en transgenders welkom zijn. De voorbije jaren doken overal in het land dergelijke regenboogzebrapaden op.

Ook in Aalst wilden verschillende partijen een regenboogzebrapad aanleggen. Maar dat ziet het stadsbestuur, bestaand uit N-VA en Open Vld, niet zitten. Vooral schepen Karim Van Overmeire (N-VA) is tegenstander van zo’n regenboogzebrapad. Hij vreest voor een ‘cascade’ van kleurtjes op straten, als er zo’n regenboogzebrapad komt.

“De stad hangt elk jaar de regenboogvlag uit. Over onze houding kan dus geen twijfel bestaan. De vraag of verkeerssignalisatie moet gebruikt worden om inhoudelijke boodschappen te geven, is weer van een andere orde. Een regenboogzebrapad voor diversiteit, een oranje zebrapad tegen geweld op vrouwen, een zwart-geel zebrapad voor de Vlaamse identiteit,… misschien moeten we dat toch maar niet doen”, zegt hij.