Aalst stemt als enige centrumstad tegen regenboogzebrapad: ‘Echt teleurstellend’

Een regenboogzebrapad is een oversteekplaats in verschillende kleuren waarbij steden aangeven dat diversiteit, holebi’s en transgenders welkom zijn. De voorbije jaren doken overal in het land dergelijke regenboogzebrapaden op.

Ook in Aalst wilden verschillende partijen een regenboogzebrapad aanleggen. Maar dat ziet het stadsbestuur, bestaand uit N-VA en Open Vld, niet zitten. Vooral schepen Karim Van Overmeire (N-VA) is tegenstander van zo’n regenboogzebrapad. Hij vreest voor een ‘cascade’ van kleurtjes op straten, als er zo’n regenboogzebrapad komt.

“De stad hangt elk jaar de regenboogvlag uit. Over onze houding kan dus geen twijfel bestaan. De vraag of verkeerssignalisatie moet gebruikt worden om inhoudelijke boodschappen te geven, is weer van een andere orde. Een regenboogzebrapad voor diversiteit, een oranje zebrapad tegen geweld op vrouwen, een zwart-geel zebrapad voor de Vlaamse identiteit,… misschien moeten we dat toch maar niet doen”, zegt hij.

‘Teleurstellend’

Groen, CD&V en Vooruit willen zo’n zebrapad wel. Zeker nu het door het Vlaams Gewest aangelegd en onderhouden wordt, is er eigenlijk geen enkele reden meer om het niet te doen. Maar dat beleid van het Vlaams Gewest, met nota bene N-VA en Open Vld in het bestuur, wordt door diezelfde partijen lokaal niet gesteund.

“Het is duidelijk dat de Open Vld-fractie hierin gewrongen zit in een bestuursmeerderheid waarin N-VA dreigt om dossiers te blokkeren indien de partij zou ingaan op het voorstel van haar eigen minister”, zegt Sam Van de Putte (Vooruit). “Je kan je ook afvragen hoe lang burgemeester D’Haese en zijn fractie zich nog als voetveeg van Karim Van Overmeire laten gebruiken aangezien die al aangaf zich in 2024 niet meer aan de kiezer te presenteren”, stelt Van de Putte.

Dat CD&V-fractievoorzitter Iwein De Koninck vroeg om een hoofdelijke stemming deed nog eens extra pijn. Een derde van de aanwezige raadsleden ging akkoord om die hoofdelijke stemming te laten plaatsvinden. “Die eindigde in een triest schouwspel waarbij het voorstel werd weggestemd door de N-VA en Open Vld, gesteund door de Vlaams Belang-raadsleden. Twintig raadsleden stemden tegen, dertien stemden voor”, aldus de oppositie. “Dit is een pijnlijke stemming in de geschiedenis van de Aalsterse gemeenteraad. Onze stad is zo de enige centrumstad zonder regenboogzebrapad. De enige die zelfs, wanneer het aangeboden wordt door AWV en het de stad geen geld kost, de vraag naar een regenboogzebrapad afblokt. Dit is écht teleurstellend”, besluit Van de Putte.