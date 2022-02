Aalst laat zich niet tegenhouden, Grote Markt stroomt vol carnavalisten: ‘Als de stad geen carnaval organiseert, doen we het zelf wel’

Bekijk: Aalst viert carnaval, afgelasting of niet

Om 11 uur liep alleen Lotjonslos rond op de Grote Markt, op weg naar café De Beiaard. Ook prins Sjalen was er om zijn stamcafé Cosa Nostra te openen. Kort na de middag heerste er wel wat paniek bij de vroege vogels. “Ik had toch verwacht dat we met meer zouden zijn”, klonk het bij Lotjonslos, de oudste carnavalsgroep van de stad.

Parachute

Tussen 15 en 16 uur was de sfeer echter helemaal gekeerd. De Grote Markt stond plots vol carnavalisten, aangevuld met toeschouwers. Dankzij een grap van De Loge, die hadden aangekondigd met een parachute te landen op de Grote Markt om 15.30 uur, was er ineens een massa volk. “Is er nu een parachute of niet?”, vroeg een carnavalist zich af. Even later kwam er een fanfare met carnavalisten in het kostuum van De Loge uit de richting van het Vredeplein. Missie geslaagd, iedereen op het verkeerde been, maar wel een gezellige feestelijke sfeer.

Tineke Stevens van café Den Heiligen Gheest was in de wolken. “Ik vind het fantastisch. Al die blije gezichten. Het is de max. Ik krijg er adrenaline van. Dit is Oilsjters”, zegt Tineke. Kandiaat-prins Yordi Ringoir ontbrak niet op het feestje. “En allemaal spontaan ontstaan”, zegt hij. “Het zegt veel. De mensen hebben er zin in en carnaval wordt hard gemist”, beseft Yordi.

Aalst carnaval 2022. Beeld Swirko

Rond 15 uur was de Grote Markt gevuld met carnavalisten. Beeld RLA

Aalst carnaval 2022. Beeld Swirko