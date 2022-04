AA Gent verovert vierde Beker van België na zenuwslopende penaltyreeks

De ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck versloeg Anderlecht in de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel via strafschoppen (4-3). Doelman Davy Roef pakte de laatste twee penalty’s van Anderlecht en bezorgde AA Gent daarmee voor de vierde keer de nationale beker.

In de reguliere speeltijd en de verlenging van een half uur was niet gescoord (0-0). Bij Anderlecht hadden spits Joshua Zirkzee en verdediger Wesley Hoedt een basisplaats. Zirkzee werd al na amper een uur spelen gewisseld door trainer Vincent Kompany. Hoedt speelde wel 120 minuten. Hij zag zijn ploeggenoten Josh Cullen en Michael Murillo missen vanaf 11 meter.

Vorig jaar won Racing Genk van trainer John van den Brom de Belgische beker. Van den Brom werd begin december ontslagen en werkt nu in Saudi-Arabië.

AA Gent, dat na een loting aangeduid was als thuisploeg, stond voor de zesde keer in de bekerfinale. De laatste keer was in 2019. Die finale eindigde in mineur met een 1-2 nederlaag tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen. De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van het seizoen 2009/10. Toen versloeg een sterk Gent, onder leiding van coach Michel Preud’homme, in de finale Cercle Brugge met 3-0.

Anderlecht speelde zijn veertiende bekerfinale, de eerste sinds 2015. De negenvoudige bekerwinnaar verloor zeven jaar geleden na een spannende finale met 1-2 van rivaal Club Brugge. Lior Refaelov, momenteel aan de slag bij de Brusselaars, was destijds de boeman met de winnende treffer voor Club in de toegevoegde tijd. De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van 2008. Toen won Anderlecht in de finale met 3-2 van uitgerekend AA Gent.