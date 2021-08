91 asielzoekers niet uitgewezen omdat ze verplichte coronatest weigeren

Asielzoekers moeten een coronatest laten afnemen voor ze het land verlaten. Wie de test weigert, kan niet worden uitgezet. In 2020 moesten daardoor 21 uitwijzingen worden geannuleerd. In 2021 gebeurde dat 131 keer, bij 91 personen. In juni ging het om een recordaantal van 32 weigeringen.

Van de in totaal 112 personen van wie de uitzetting geannuleerd werd, zijn er 22 uiteindelijk vertrokken. 39 personen werden vrijgesteld, een persoon ging terug naar de gevangenis en een persoon werd uitgeleverd door Justitie. 49 weigeraars zitten opgesloten in afwachting van repatriëring. Voor zes van hen staat al een vertrek gepland, 42 wachten nog op een datum. Een van hen zit nog in een asielprocedure.

Volgens N-VA-Kamerlid Theo Francken is het duidelijk dat de weigeringen een doelbewuste strategie zijn om niet uitgezet te hoeven worden. “Net om deze reden heeft staatssecretaris Mahdi in juni een plan voorgesteld aan de regering om repatriëringen mogelijk te maken in het geval van het weigeren van een covidtest”, laat het kabinet van de staatssecretaris weten.