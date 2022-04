9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen: ‘Poetin is bijna 70 jaar, hij denkt: na mij de zondvloed’

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kunt lezen.

Op Binnenlandse Zaken had ze al te kampen met corona, de overstromingen en nu de Oekraïne-crisis. Maar Annelies Verlinden (43) staat nog het meest versteld van de hang naar spektakelpolitiek.

“Ik heb in deze regering dingen zien gebeuren die niet zouden passeren mocht ik het allemaal voor het zeggen hebben.” Lees het interview.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V): ‘De kans lijkt me klein dat België binnen nu en twintig jaar gaat splitsen. Dat betekent dat de federale overheid ­voldoende ­slagkrachtig moet zijn.’ Beeld Tine Schoemaker

2. Dankzij haar lijkt Poetin deze informatieoorlog te verliezen: wie is Avril Haines?

Normaal gesproken houden spionagediensten hun informatie het liefst geheim. Maar al voor de Russische inval maakten Amerikaanse veiligheidsdiensten gedetailleerde inlichtingen over de dreigende invasie openbaar. En ook nu blijven de diensten gegevens naar buiten brengen om Russische desinformatie voor te zijn of te pareren.

De drijvende kracht achter deze aanpak is Avril Haines (52), de hoogste Amerikaanse spionagechef, die toeziet op alle veiligheidsdiensten. Lees het portret.

Avril Haines. Beeld AP

3. De weduwe van Miguel Van Damme: ‘De living stond vol met kloeke beren die weenden, maar Miguel zelf toonde geen emotie meer’

Tot twee weken voor zijn dood is Miguel Van Damme (28) blijven geloven dat hij zou genezen. Hij zou léven, zo bleef hij het ook zeggen tegen z’n vrouw Kyana (29). “Tot hij op een dag zei: bij de volgende match van Cercle ben ik er niet meer. Zijn manier om te zeggen: regel m’n afscheid maar.”

“We zijn nog gaan eten in zijn lievelingsrestaurant en hij kloeg niet, maar we zagen wel de pijn. Hij was afwezig, eigenlijk was hij er al niet meer.” Lees het interview.

Miguel Vandamme en Kyana Dobbelaere. Beeld RV

4. Waarom durft Rusland nu wél spreken over ‘aanzienlijke verliezen’?

Voor het eerst heeft het Kremlin erkend dat Rusland ‘aanzienlijke’ verliezen heeft geleden in Oekraïne. “Het is een grote tragedie voor ons land”, gaf Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov deze week toe in een interview met Sky News. Waarom doet hij dat? Lees het artikel.

Een Oekraïense militair staat op een vernietigde Russische legertank, niet ver van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Beeld AFP

De coronasituatie liet het min of meer toe, en dus is de Reizen Waes-ploeg nog eens als vanouds de wijde wereld ingetrokken. Fijn, want met een botsauto door Groningen zoeven of een nachtje kamperen in Doel mag nog zoveel charme hebben, een geboren avonturier als Tom Waes zal zelf ook wel toegeven dat dit pas het echte werk is. Niet dan?

“Pas op, ik heb me in Vlaanderen en Nederland oprecht geamuseerd – zeker Nederland was een openbaring – maar nog een seizoen was wellicht te veel van het goeie geweest.” Lees het interview.

Tom Waes. Beeld © VRT

6. Rusland-kenner Frank Westerman over de expansiedrift van Poetin: ‘Hij is bijna 70 jaar, hij denkt: na mij de zondvloed’

Is de Russische Beer van Vladimir Poetin te vergelijken met de ijsbeer die plots mensen gaat aanvallen, omdat hij honger heeft en bang is? Of is er meer aan de hand? We vroegen het aan schrijver en gewezen Rusland-correspondent Frank Westerman (57).

“Zou Poetin nu mededogen hebben met Russische broeders in Oekraïne? Dit doet je zo denken aan Stalin, die stijl zie je nu terug. De schrik slaat je om het hart.” Lees het interview.

Frank Westerman en Vladimir Poetin. Beeld Lionne Hietberg, AFP

7. Burn-out voorkomen door met geld te smijten: ‘Onze uitgaven zijn een manier om staande te blijven in de ratrace’

Geeft u wanneer u gespannen bent ook meer geld uit aan gezichtscrèmes of maaltijden aan huis? Dat zou een signaal van burn-out kunnen zijn.

“Ik werkte hard, dus ik verdiende die spullen ook, vond ik. Maar dat zorgde ervoor dat ik geen reserves had en soms zelfs de betaling van sommige onverwachte, maar belangrijke rekeningen moest uitstellen. Hierdoor kreeg ik uiteraard nog meer stress.” Lees de reportage.

Beeld Studio Ski

8. ‘Het is een mirakel waar hij nu staat’: de onverwoestbare veerkracht van Stig Broeckx

In 2016 kwam Stig Broeckx zwaar ten val in de Ronde van België. Hij lag vijf maanden in coma toen hij toch bij bewustzijn kwam. Nu leeft hij mee met de Nederlandse Amy Pieters, die sinds een val op 23 december in coma ligt.

“Het is een mirakel waar Stig nu staat. Zo zelfstandig. Het is een slimme gast, afgestudeerd ingenieur in de biowetenschappen. En altijd positief, altijd een lach. Dat was vroeger ook, hij was een gangmaker in de ploeg.” Lees de reportage.

Marlies Blockx, de verloofde van Stig Broeckx Beeld Saskia Vanderstichele

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een ­eigenzinnige draai aan. Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Vandaag: singer-songwriter Selah Sue (32). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Het gevoel van gedragen te worden, dat is liefde. Het gevoel dat je niet alleen bent. Liefde gaat het verstand of het ego te boven, je kunt dat niet bedenken. Het is een basisgevoel van vertrouwen. Niet alleen te zijn op deze aarde.” Lees het interview.