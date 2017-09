9 nieuwe camera's moeten mistoestanden in slachthuis Anderlecht helpen voorkomen

Na enkele mistoestanden in Vlaamse slachthuizen liet Debaets in mei in het slachthuis van Anderlecht - het enige erkende slachthuis in het Brussels gewest - extra maatregelen doorvoeren. Na overleg met de directie van het slachthuis zijn 9 nieuwe camera's op de slachthuissite in gebruik genomen: 4 in de stallen en 5 in de slachtzone zelf. Ze komen bovenop de zes bestaande camera's die zich reeds bevinden in de laad- en loszones voor de dieren.



"Ik bedank de directie van het slachthuis van Anderlecht voor de vlotte samenwerking. Zij heeft snel de noodzaak ingezien om extra maatregelen te treffen in het voordeel van het dierenwelzijn", verklaart Bianca Debaets. "Dankzij de extra camera's beschikken we als overheid over een extra paar ogen om toe te zien op het dierenwelzijn in het slachthuis".