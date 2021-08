800 stappen, dan niets meer: Jürgen Conings pleegde waarschijnlijk zelfmoord kort na verdwijning

Het lichaam van de voortvluchtige militair Jürgen Conings werd op zondag 20 juni gevonden in het Nationaal Park Hoge Kempen, na een klopjacht van 35 dagen. Toevallige voorbijgangers merkten een sterke geur op, waarna het lichaam van Conings in verre staat van ontbinding werd gevonden in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het Dilserbos.

Over de dag van het overlijden tasten de speurders nog altijd in het duister. Ook de analyse van de vliegen en maden die werden aangetroffen op het lichaam, kan daarover geen uitsluitsel geven. “We kennen het exacte moment van overlijden nog niet, omdat er in de maand mei enorm veel variaties zijn geweest in het weer, met eerst 9 graden en later boven de 30 graden”, legt de federaal procureur uit.

De dag van het overlijden werd steeds geschat tussen één en vier weken voor het moment waarop het lichaam werd gevonden, toch lijkt de gsm van Conings meer duidelijkheid te geven. “We weten dat zijn gsm nog zo'n 800 stappen heeft geregistreerd op 18 mei, daarna is dat gestopt”, aldus De Leeuw. “Meer dan waarschijnlijk heeft hij zich dus van het leven beroofd in de eerste dagen na zijn verdwijning", besluit hij.

Twee maanden na de vondst van het lichaam, is het onderzoek naar de verdwijning van Conings nog niet afgesloten. Er lopen nog steeds onderzoeken die de laatste dagen van de militair in beeld moeten brengen, legt De Leeuw uit. “Daarna, als er geen medeplichtigheid wordt vastgesteld, en zo ziet het er momenteel naar uit”, zal het onderzoek worden afgesloten.

De verdwenen militair Jürgen Conings. Beeld RV

Hoewel het lichaam van Conings na een lange en dure zoektocht werd gevonden door toevallige passanten, valt het parket volgens de procureur niets te verwijten. “We hebben alles gedaan wat kon om hem levend terug te vinden en schade te vermijden", klinkt het. “Het had evengoed gekund dat we hem niet hadden teruggevonden.”

