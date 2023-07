800.000 euro volstond niet, nu moet de rechtbank de wilde hamster redden: ‘Dure vorm van stervensbegeleiding’

Wat is het probleem?

Ooit was de wilde hamster een pestsoort die werd bestreden omdat de beestjes te veel graan opvraten. Vandaag is de ‘korenwolf’ - een vrij spectaculaire benaming voor een diertje van 200 à 500 gram droog aan de haak - in Vlaanderen vrijwel uitgestorven. In heel Vlaanderen? Nee, in de buurt van Widooie, een klein dorpje bij Tongeren, houden de laatste exemplaren moedig stand. Maar met een geschatte populatie van enkele tientallen diertjes is de hamster ook daar op sterven na dood.

De hamster is het slachtoffer van de intensivering van onze landbouw. Als gevolg van schaalvergroting, minder gevarieerde teelten, snellere oogsten en gebruik van pesticiden vinden ze op het moderne platteland te weinig voedsel en schuilplaatsen.

Waarom een rechtszaak?

Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade beginnen nu een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid om de soort voor de ondergang te behoeden. “Het is de enige mogelijkheid om de overheid te dwingen haar verantwoordelijkheid te nemen”, zegt Elias Van Marcke van Dryade. “Hoewel de hamster al sinds 1994 bescherming geniet onder de Europese habitatrichtlijn, schiet het beleid nog steeds ernstig tekort.”

Sterker nog: in 1994 kwam de hamster nog op vier plaatsen in Vlaanderen voor. De soort is er dus op achteruitgegaan, in plaats van vooruit. Niet dat de Vlaamse overheid niets heeft gedaan. Toenmalig minister van Natuur Joke Schauvliege (cd&v) liet in 2014 een Soortenbeschermingsprogramma (SBP) opmaken en maakte 800.000 euro vrij.

Dat geld moest onder meer dienen voor onderzoek, kweekprogramma’s en vergoedingen voor landbouwers die er vrijwillig voor kozen een deel van hun grond ‘hamstervriendelijk’ te beheren, door bijvoorbeeld stroken luzerne te zaaien, een gewas waarin de dieren zich graag schuilhouden. Een ‘hamstercoördinator’ moest alles in goede banen leiden.

“De maatregelen die tot dusver zijn genomen zijn niet meer dan een dure vorm van stervensbegeleiding”, zegt milieu-jurist en Groen-schepen Hendrik Schoukens (UGent), die in de zaak optreedt als advocaat. “De aanpak was onvoldoende ambitieus en te vrijblijvend.”

Waar loopt het mis en wat is er nodig om de hamster te redden?

“Om een soort zoals de hamster duurzaam te herintroduceren is veel meer nodig dan wat tot dusver is gedaan”, zegt bioloog Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bos-onderzoek (INBO). Voor een duurzame en voldoende genetisch diverse hamsterpopulatie heb je volgens onderzoekers van het INBO al snel 10.000 beestjes nodig. Goed voor enkele duizenden hectare leefgebied, waarin minimaal een kwart van de gronden ‘hamstervriendelijk’ is ingericht én diertjes vlot kunnen reizen tussen optimaal hamstergebied.

“Ter vergelijking: in de beste jaren viel minder dan 15 hectare landbouwgrond onder hamstervriendelijk beheer”, zegt Mergeay. “Dat is dus enkele grootteordes te weinig. Bovendien gaat het om tijdelijke en vaak te versnipperde maatregelen. Je mag dan zoveel hamsters uitzetten als je wilt, het is dweilen met de kraan open.”

Met de rechtszaak hopen de milieuverenigingen de Vlaamse overheid tot een ambitieuzer tweede SBP te dwingen. Concreet eisen ze dat de overheid streeft naar minimaal 1.500 hamsters, en 600 hectare geschikt leefgebied. Een ‘hamsterbolwerk’ van 100 hectare zou de overheid zelf moeten beheren, met een buffer van 500 hectare met beheersovereenkomsten met landbouwers errond. “Dat lijkt ons het minimum om de soort er weer bovenop te helpen”, zegt Van Marcke.

Kunnen we niet prima zónder de hamster?

De wilde hamster komt van nature in steppegebieden voor, en heeft zich gedurende duizenden jaren aangepast aan een leven in gebieden voor extensieve landbouw, die er nu steeds minder zijn. “Het is de vraag of het ethisch verantwoord is zo’n soort nu te laten verdwijnen”, vindt Mergeay.

Al draait het niet om de hamster alleen. Het beestje is een zogenoemde ‘paraplusoort’: maatregelen om de hamster te plezieren komen ook andere soorten zoals akkervogels en insecten te goede, en krikken zo de biodiversiteit op het platteland op.

Wilde hamsters zijn beschermd onder de Europese habitatrichtlijn. Beeld RV

Bioloog Olivier Honnay (KU Leuven) wijst erop dat een écht biodivers platteland grote veranderingen vergt: meer diverse teelten, kleinere percelen, meer ruimte voor natuurelementen zoals houtkanten, én fors minder meststoffen- en pesticidengebruik. Dat alles geconcentreerd in de meest geschikte gebieden. “We onderschatten ernstig hoe sterk onze landbouw moet veranderen om hoogwaardige biodiversiteit te ondersteunen en welke negatieve gevolgen dat heeft op opbrengsten”, zegt Honnay.

Betekent meer hamster dan minder eten? Honnay wijst erop dat een groot deel van ons landbouwgebied dient voor veevoeder. “Als we bereid zijn minder vlees te eten, kunnen we ons wel veroorloven om wat meer ruimte te maken voor natuur.”

Vanuit juridisch oogpunt is de vraag of we wel zoveel geld tegen de hamster aan moeten gooien volgens Schoukens eenvoudiger. “We kunnen niet onder onze Europese verplichtingen uit. Het komt eropaan dat geld efficiënt in te zetten, in plaats van te blijven investeren in wat niet werkt omdat we niet durven door te pakken.”