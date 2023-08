80 procent van historische badplaats Lahaina op Hawaï verwoest, minstens 55 doden geteld

Het vuur komt zonder waarschuwing. De natuurbrand op Maui, het op een na grootste eiland van Hawaï, verspreidt dinsdag zo snel dat bewoners in paniek de zee in rennen om aan de vlammen te ontsnappen. Hulpdiensten zien geen kans om alarm te slaan. Burgers waarschuwen elkaar vanuit rijdende auto’s. Voor velen is het dan te laat.

Als het vuur vrijdag onder controle is gebracht, zijn zeker 55 mensen om het leven gekomen. Dat aantal zal nog oplopen. “We hebben nog niet binnen in de gebouwen kunnen zoeken”, zegt burgemeester Richard Bissen van Maui. Reddingsoperaties worden bemoeilijkt door gevaarlijke omstandigheden en gebrek aan uitrusting. Onduidelijk is hoeveel mensen nog worden vermist.

Zo’n 30.000 bewoners en toeristen zijn inmiddels van Maui geëvacueerd. President Joe Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen. Waarschijnlijk is dit de dodelijkste natuurramp die Hawaï ooit heeft meegemaakt.

Beeld AP

‘Alles ging zo snel’

Hawaï is de meest afgelegen staat van de VS, bijna 4.000 kilometer verwijderd van het Amerikaanse vasteland. Natuurbranden zijn hier zeldzaam. Het tropische Maui wordt deze zomer echter geteisterd door droogte, veroorzaakt door een combinatie van ongebruikelijk lage regenval en stijgende temperaturen.

De orkaan Dora, die honderden kilometers verderop over de Stille Oceaan trekt, zorgt intussen voor harde wind en lage luchtvochtigheid: perfecte omstandigheden voor brand. “Klimaatverandering is hier”, zei gouverneur Josh Green donderdag, “en treft onze eilanden.”

Beeld via REUTERS

Zwaarst getroffen is Lahaina, een iconische badplaats aan de westkust van Maui. De stad is vrijwel volledig in de as gelegd. Zeker 1.700 gebouwen zijn verwoest, waarvan vele in het historische centrum. Volgens gouverneur Green is zoveel als 80 procent van Lahaina door de vlammen verzwolgen. Ooit fungeerde Lahaina als hoofdstad van het koninkrijk Hawaï.

De brand begon dinsdag even buiten de stad. Na een paar uur blussen verklaarden hulpdiensten het vuur “100 procent onder controle”. Dat bleek voorbarig. Toen de vlammen weer oplaaiden, zou zijn nagelaten om het luchtalarm te luiden. Bewoners melden tevens geen telefonische waarschuwingen te hebben ontvangen. “Alles ging zo snel”, verklaart burgemeester Bissen. “Het was een onmogelijke situatie.”

Zwartgeblakerde vlakten

Satellietbeelden tonen kilometers aan zwartgeblakerde vlakten. Grote delen van Maui zitten nog altijd zonder elektriciteit en telefoonnetwerk. Dat bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden. Teams met honden worden ingezet om tussen afgebrande gebouwen naar lichamen te speuren.

Lahaina is een van de prominentste toeristische trekpleisters van Hawaï. Het historische centrum huisvest onder meer een 150 jaar oude ‘banyan’, een breed vertakte boom met een omtrek van tientallen meters. Deze befaamde boom, geplant toen Hawaï nog een koninkrijk was, heeft op het eiland grote culturele betekenis. Aanvankelijk leek ook de banyan in de vlammen gesneuveld. Volgens de laatste berichten heeft de boom, bladerloos en geblakerd, de brand mogelijk toch doorstaan. “Zo’n beetje het enige dat nog overeind staat”, zei senator Brian Schatz van Hawaï.

Slechts één bosbrand eiste in de Amerikaanse geschiedenis meer dodelijke slachtoffers dan deze op Hawaï. Eind 2018 kwamen 85 mensen om bij een brand in Californië. De vrees heerst dat het uiteindelijke dodental op Maui zelfs dat record zal evenaren.