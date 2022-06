8 miljard aan dividenden Bel-20-bedrijven bewijzen voor PVDA dat er marge is voor loonsverhoging. Klopt dat?

Na de moeilijke coronajaren gaat het de bedrijven van de Bel-20 voor de wind. Op twee na – Argenx en Galapagos – keren ze dit jaar allemaal een mooi dividend uit aan de aandeelhouders. In totaal gaat het om 8,18 miljard euro, becijferde PVDA. Om dat te berekenen verzamelde de partij de verwachte dividenden uit de jaarverslagen van 2021 van de bewuste bedrijven.

De uitgekeerde bedragen staan volgens PVDA in schril contrast met de geringe loonmarge in die ondernemingen. “De vakbonden moeten in diezelfde bedrijven hard onderhandelen voor loonsverhogingen van amper 0,4 procent en zo nu en dan enkele consumptiecheques. Voor de aandeelhouders zijn er dan weer geen grenzen,” zegt Peter Mertens.

De dividenden bewijzen voor Mertens dat er in bepaalde bedrijven wel degelijk marge is om de lonen op te trekken. Meer nog: als de lonen in de ondernemingen van de Bel-20 met 5 procent opgetrokken worden, kost dat in totaal 1 miljard euro. Er blijft dan nog ruim 7 miljard euro over om als dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

“Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen, SKE) en Voka verkondigen graag de mythe dat alle bedrijven in moeilijkheden verkeren en zelfs geen loonindexering aankunnen, maar dat houdt duidelijk geen steek”, zegt Peter Mertens. “De realiteit is dat heel wat grote bedrijven nog steeds reusachtige winsten boeken. Die gaan zonder enig probleem recht naar de aandeelhouders, die er vandaag als enigen van profiteren.”

Daar hoort wel de kanttekening bij dat ruim 3,5 miljard van de totale 8 miljard aan dividenden uitgekeerd wordt door KBC. Het gaat om een uitzonderlijk hoog bedrag. De bank had tijdens de coronapandemie een stevige buffer aangelegd om kredietverliezen op te vangen – dat bleek later niet nodig. Zonder het dividend van KBC ziet de oefening van PVDA er enigszins anders uit.

Toekomst verzekeren

“Ondernemingen kunnen inderdaad beslissen om minder dividend uit te keren en meer loon. Dat is een puur bedrijfsmatige keuze,” zegt Tom Simonts, senior financial economist van KBC. “Maar dividend en loon staan los van elkaar. Bovendien: hogere lonen betekenen dat je concurrentiekracht zult verliezen, want je produceert met hogere kosten. Je zult marktaandeel verliezen en speelt dus met de toekomst van je bedrijf. En door te knippen in dividenden speel je met het vertrouwen van je aandeelhouders, de financiers van je onderneming dus.”

Simonts benadrukt dat de loonstijging van maximaal 0,4 procent “van geen kanten klopt. Door de automatische indexering stijgen de lonen vanzelf als het leven duurder wordt. In realiteit gaat het dit jaar om loonstijgingen van 5 tot 10 procent in sommige bedrijven.”

Loonnormwet

Voor Mertens zijn de cijfers wel het bewijs dat de loonnormwet op de schop moet. Die wet regelt hoeveel de lonen kunnen stijgen boven op de automatische indexering. PVDA wil dat die wet niet langer als bindend instrument geldt in de loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers, maar dat de loonnorm enkel indicatief werkt. Daardoor kunnen de lonen sneller stijgen in bedrijven die flink winst maken en veel dividend uitkeren.

De kans dat er snel aan de wet gemorreld wordt, is evenwel bijzonder klein. Binnen de Vivaldi-regering willen de socialisten wel dat er meer wettelijke ruimte komt voor loonstijgingen. Maar met name Vooruit is ervoor beducht om te hard op het gaspedaal te duwen. Het antwoord van de werkgeversorganisaties ligt dan immers voor de hand: zij zullen eisen dat ook de automatische indexering herbekeken wordt. Voor vakbonden en socialisten is dat onbespreekbaar.