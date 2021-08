8.557 Duitsers moeten opnieuw gevaccineerd worden nadat verpleegster vaccin verwisselde met zoutoplossing

In totaal gaat het om 8.557 mensen die tussen 5 maart en 20 april mogelijk geheel of gedeeltelijk geen vaccin hebben kregen, terwijl ze ervan uitgingen dat dit wel het geval was. Daarom zullen de bijna 9.000 mensen voor de zekerheid opnieuw ingeënt moeten worden, zegt de Duitse openbare radio-omroep NDR. De meeste getroffenen zijn mensen ouder dan 70. Ze werden allen gevaccineerd op dezelfde locatie in Schortens-Roffhausen.

Toen aan het licht kwam dat de verdachte werkneemster op 21 april zes mensen had geïnjecteerd met keukenzout in plaats van de werkzame stof van BioNtech, verklaarde de vrouw dat ze wilde verdoezelen dat ze een ampul had laten vallen. Ze werd ontslagen nadat de zaak bekend werd, maar na gesprekken met meerdere getuigen nam de twijfel over haar uitleg en het mogelijke aantal getroffenen toe. De politie ontdekte bovendien dat de verpleegster op sociale media kritiek had geuit op de coronavaccins. Een onderzoek naar haar motieven is nog lopende.

Aangezien de autoriteiten niet weten wie precies de zoutoplossing kreeg, worden alle personen die in die periode op de locatie werden ingeënt, opgeroepen voor een nieuwe dosis. De patiënten die met de zoutoplossing zijn “gevaccineerd”, lopen geen gezondheidsrisico, vertelden Duitse gezondheidsfunctionarissen aan NDR. Ook wie eventueel wel twee echte vaccins kreeg, loopt geen gevaar bij een eventuele derde prik.

De advocaten van de vrouw wijzen een politiek motief van hun cliënt van de hand, evenals de omvang van de door de autoriteiten vermoede feiten. Zij stellen dat de zoutinjecties op 21 april een “eenmalig incident” waren. “Er zijn met name geen andere dagen geweest waarop het vaccin door onze cliënt niet plichtsgetrouw in de beoogde hoeveelheid werd toegediend,” luidt het in een verklaring.

Momenteel is ongeveer 57 procent van de Duitse bevolking ingeënt tegen Covid-19.