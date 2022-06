70.000 ontevreden Belgen betogen voor meer loon: ‘Het dreigt een hete herfst te worden’

Met meer dan 70.000 trokken ze dwars door Brussel. De nationale manifestatie was georganiseerd door de drie vakbonden: ACV, ACLVB en ABVV. Ze vragen meer koopkracht en een afschaffing van de loonnormwet. De loonindexering vangt voor werknemers de grootste klappen op, zo klonk het, maar is niet voldoende. De hoge energiefactuur, de stijgende prijzen in de winkel en het uitblijven van een hoger loon leiden ertoe dat steeds meer Belgen op het einde van de maand moeilijk rondkomen. “We willen leven, niet overleven”, omschreef ABVV-voorzitter Thierry Bodson de ­situatie.

Bij de actievoerders, die rondliepen met spandoeken met boodschappen als ‘Meer respect, meer loon’, leeft het gevoel dat de winsten van bedrijven veel harder stijgen dan hun lonen. De indexaanpassing verzacht de pijn, ­geven de bonden toe. “Maar,” zegt Mario Coppens van het ACLVB, “in heel wat sectoren gebeurt die aanpassing pas vanaf januari volgend jaar. ­Intussen blijven de facturen zich opstapelen en stellen we vast dat velen er niet in slagen om die te betalen.” De vakbonden eisten dat de loonnormwet wordt aangepast, zodat vrije ­onderhandelingen mogelijk worden. “Anders dreigt het een hete herfst te worden”, waarschuwde Miranda Ulens, algemeen secretaris van de ­socialistische vakbond.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) herhaalde dat hij weinig begrip heeft voor de acties. De regering heeft volgens hem al heel wat maatregelen genomen om de koopkracht te beschermen. Het systeem van de index­aanpassing is bovendien uniek in de wereld. “In onze buurlanden is men vandaag nog maar aan het onderhandelen welke compensatie men zou krijgen. Bij ons heeft het overgrote deel van de bevolking die compensaties reeds gekregen”, zei De Croo ­tijdens VTM Nieuws.

Onbegrip

Werkgevers hebben al evenmin begrip voor de acties van de bonden. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt de manifestatie onverantwoord. “Met het conflict in Oekraïne, het stokkende herstel na de coronacrisis en de galopperende inflatie bevinden onze ondernemingen zich in een hardnekkige crisis. De vraag van de bonden duwt onze ­bedrijven – die nu al investeringen en aanwervingen uitstellen – verder de afgrond in. Finaal werken de eisen van de vakbonden jobverlies, delocaties en herstructureringen in de hand.”

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, liet weten dat er op de werkvloer een “beperkte actiebereidheid” was. Het Antwerpse haven­gebied werd “amper geraakt door de actiedag”, klinkt het. Ook in de supermarkten werd weinig hinder ondervonden.

De betoging verliep zonder incidenten. Het ABVV liet al weten op 28 juni te beslissen over verdere – mogelijk zwaardere – acties. Dat is de dag voordat in het parlement een hoorzitting wordt gehouden over de loonnormwet.