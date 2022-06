70.000 betogers op straat voor meer koopkracht, Bouchez haalt uit naar betogende Magnette

“Voor een waardig loon, en een goed gevulde frigo”. Het was maandag een van de spandoeken van de in rood, groen en blauw getooide betogers die van Noord naar Zuid door Brussel stapten, en meteen een goede samenvatting van hun eisen.

De hoge energiefactuur, de stijgende prijzen in de winkel en het uitblijven van een hoger loon leidt er toe dat steeds meer Belgen op het einde van de maand moeilijk rond komen. “We willen leven, niet overleven”, riep ABVV-voorzitter Therry Bodson bij aanvang van de betoging.

Volgens de bonden is er bij de bedrijven alvast ruimte genoeg voor meer loon. “Laat u niets wijsmaken. Er is geld voor betere lonen”, aldus ACV-voorzitter Marc Leemans tijdens zijn toespraak. Daarvoor moet wel eerst de bestaande loonnormwet op de schop, want die verhindert volgens de vakbonden dat de lonen kunnen stijgen. “De loonnormwet is fout”, stelde Leemans.

Beeld Photo News

De vakbonden eisten dat het parlement hen hoort en dat die loonnormwet wordt aangepast, zodat er vrije onderhandelingen mogelijk worden. “Anders dreigt een hete herfst”, waarschuwde Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond.

Kop van jut waren alvast de werkgevers. Het voorstel van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka om een indexsprong van drie procent toe te passen in ruil voor 500 euro loon schoot bij de vakbonden in het verkeerde keelgat. “Bijzonder cynisch”, vond Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond. “Raak niet aan de index”, waarschuwde ook ABVV-topman Bodson.

De betoging zelf verliep luid, met veel voetzoekers, maar zonder incicenten. Traditionaal was ook de extreemlinkse partij PVDA nadrukkelijk aanwezig op de manifestatie. Voorzitter Raoul Hedebouw sprak de deelnemers toe vanop een podium langs het parcours.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haalt uit naar zijn PS-tegenhanger Paul Magnette, die meeliep met de socialistische vakbond in de nationale betoging in Brussel. “De PS betoogt dus tegen de maatregelen en het beleid van de minister van Werk van de PS en van de regering”, tweet MBouchez. “Politici moeten de koopkracht verhogen door de belastingen van werkende mensen te verlagen, in plaats van te betogen.”

Ook elders in het land wordt actiegevoerd. Een overzicht vindt u hier.