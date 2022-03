7-jarig meisje dat ‘Let It Go' zong in schuilkelder brengt Oekraïens volkslied voor volle arena in Polen

Het meisje zong het volkslied van haar vaderland voor een publiek van duizenden mensen tijdens het benefietconcert ‘Together With Ukraine’ (‘Samen met Oekraïne’). Verschillende artiesten uit Polen en Oekraïne traden op en wilden op die manier geld inzamelen voor de humanitaire organisatie ‘Polish Humanitarian Action’.

Het concert vond plaats in Atlas-arena in de Poolse stad Łódź. Daar zong het meisje vol trots het Oekraïense volkslied.

‘Grote droom’

De video waarin Amelia vanuit een schuilkelder in Kiev de Oekraïense versie zingt van ‘Let It Go’, een liedje van de Disney-film ‘Frozen’, ging enkele weken geleden viraal op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de mensen in de schuilkelder muisstil worden terwijl Amelia een ontroerend optreden geeft. “Iedereen stopte met praten en luisterde naar het gezang van het stralende meisje”, aldus Marta Smekhova, die de video op Facebook plaatste.

Kort daarna slaagde Amelia er samen met haar 15-jarige broer Misha en haar grootmoeder in om Oekraïne te verlaten. Haar ouders bleven in Kiev.

Amelia vertelde aan de BBC dat ze de mensen wou bedanken “die hebben genoten van haar gezang”. “Ik oefen elke dag in de ochtend, ‘s middags en ‘s avonds. Het is altijd al mijn droom geweest om te zingen”, aldus het kind. En die droom is nu dus werkelijkheid geworden.