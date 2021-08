7,4 miljoen bolivar voor een fles water: Venezuela moet 6 nullen van munt schrappen wegens inflatie

Dat heeft de Venezolaanse Centrale Bank (BCV) donderdag bekendgemaakt. De economie van het ooit rijke olieland – Venezuela heeft de grootste oliereserves in de wereld, meer dan Saudi-Arabië – stortte de afgelopen jaren steeds verder in door structureel financieel wanbeleid enerzijds en een daling van de internationale olieprijs en stevige Amerikaanse sancties anderzijds.

Daardoor zit het land in zijn zesde recessiejaar op rij en kent het sinds 2016 te maken een gierende hyperinflatie. Hoewel de regering het minimum maandsalaris in mei nog verdrievoudigde, kan je daar nu zelfs geen kilo vlees meer van kopen. Daardoor leven miljoenen mensen in armoede en kampt het land met structurele tekorten aan vrijwel alles, van voedsel en medicijnen tot zelfs benzine.

Het is niet de eerste keer dat Venezuela nullen schrapt in een poging die hyperinflatie te verbloemen. De nationale munt, de bolivar, verloor in 2008 al drie nullen onder de wijlen president Hugo Chávez en zijn opvolger, Nicolás Maduro, schrapte in 2018 vijf nullen. Beide ingrepen haalden niets uit. In datzelfde 2018 brak de bolivar zijn eigen wereldrecord inflatie en werd de munt meer dan een miljoen procent minder waard.

Symptoombestrijding

De Venezolaanse Centrale Bank (BCV) sprak donderdag vooral over een poging om de munt gebruiksvriendelijker te maken. Want hoewel het schrappen van nullen vooral symptoombestrijding is – de onderliggende economische problemen los je er niet mee op – kan het inwoners helpen. Wie in 2018 een kip wilde kopen in Caracas, moest op een bepaald moment 15 kilo aan bankbiljetten op de toonbank leggen. Het schrappen van nullen betekende het schrappen van gewicht.

Toch stellen veel economen dat de maatregel weinig zal uitmaken, omdat de bolivar in de praktijk amper wordt gebruikt in Venezuela. De waardevaste Amerikaanse dollar is er het belangrijkste betaalmiddel, waardoor alle producten in winkels in dollars zijn geprijsd. De bolivar wordt vrijwel enkel nog gebruikt voor digitale transacties.