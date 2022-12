63-jarige ex-vriend aangehouden voor moord op vrouw in bakkerij

Het was een collega van Ilse Michiels - moeder van twee zonen - die de vrouw vrijdagochtend vond onderaan de keldertrap van bakkerij Mariën in Wechelderzande, in de Antwerpse Kempen. Volgens het parket stierf ze een gewelddadige dood. De vrouw was Ilse Michiels gaan zoeken omdat de winkel iets na 7 uur nog altijd gesloten was en het pikdonker was in de winkel.

Haar collega wist namelijk dat zij de zaak vrijdag zou openen én koffiekoeken zou beginnen afbakken. Volgens de computer van de bakkerij deed Ilse Michiels dit ook. Ze kwam om 6.15 uur aan. Uit de eerste elementen van het onderzoek bleek dat de personeelsdeur aan de zijkant van het gebouw geforceerd was.

Vrijdag al opgepakt

Vrijdag in de late namiddag pakte de politie al in alle discretie een ex-vriend van Ilse Michiels op voor ondervraging. Zaterdag werd de 63-jarige man opnieuw ondervraagd. Zondag werd hij vlak voor de middag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Vier uur later hield die hem aan op verdenking van moord. Dat bevestigt Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Er zijn nog heel wat onduidelijkheden die verder onderzoek vereisen. Het onderzoek loopt volop.”

Intussen schreeuwt de verdachte zijn onschuld uit via zijn advocate Leyla Top: “Mijn cliënt verleent zijn volle medewerking aan het onderzoek, maar ontkent met klem iets te maken te hebben met de feiten.” De familie van Ilse Michiels werd dit weekend op de hoogte gebracht van de ontwikkeling in het dossier. Ze zijn te aangeslagen om te reageren. Dinsdag verschijnt de verdachte voor de raadkamer, die moet beslissen of hij langer in de cel blijft.

Bloemen

In Wechelderzande - waar zowat iedereen nog iedereen kent - groeide de inkom van de bakkerij dit weekend uit tot een klein bedevaartsoord. Heel veel mensen stopten, legden een bloemetje neer en brandden een kaarsje voor het slachtoffer dat erg geliefd was.

“Ik ben vrijdag al bloemen en een kaarsje komen neerleggen”, zegt Cindy Van Leest. Ze kwam de kaars dit weekend opnieuw aansteken. “Ik vind het belangrijk om het voor Ilse brandende te houden. Mijn dochter Shannon heeft Ilse erg goed gekend toen ze hier als jobstudent werkte. Ilse was voor mijn dochter een echte moederfiguur. Het klikte. Als Shannon langs de winkel passeerde, zwaaide Ilse altijd of gooide ze een kusje.” Een buurtbewoner: “Dat zo’n lieve vrouw vermoord wordt in zo’n klein, slaperig dorpje als Wechelderzande is gewoon niet te vatten.”

Getuigen gezocht

Intussen vraagt het parket dat alle mensen die vrijdag tussen 6 en 8 uur mogelijk iets verdacht zagen aan de bakkerij in Wechelderzande dat alsnog te melden. Dat kan bij de federale politie op het gratis nummer 0800/30.300. “Misschien hebben sommige mensen iets gezien, maar de politie daarvan nog niet meteen ingelicht. Het is niet omdat er nu iemand is aangehouden dat die verdachte dingen nu niet meer belangrijk kunnen zijn voor het verdere onderzoek”, zegt Kristof Aerts.