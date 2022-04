62-jarige verdachte van schietpartij in metro New York is opgepakt: ‘We hebben hem’

De politie in New York meldt dat de verdachte van de schietpartij in een metrostel in Brooklyn, waarbij meer dan 20 gewonden vielen, is opgepakt. De 62-jarige Frank James werd gearresteerd in East Village, een wijk in het stadsdeel Manhattan dankzij een tip. Zijn motief is nog niet bekend.

Het wapen dat hij gebruikte, werd in 2011 gekocht in de staat Ohio. De politie heeft ook meegedeeld dat James negen keer eerder was aangehouden in de staat New York en drie keer in het aangrenzende New Jersey. Dat was voor onder meer seksueel overschrijdend gedrag, huisvredebreuk, bezit van inbraakgereedschap en wanordelijk gedrag. Hij was echter niet veroordeeld voor een misdrijf en kon daarom een vuurwapen aanschaffen.

James zal vervolgd worden voor de overtreding van een wet, die “terroristische en andere gewelddadige aanvallen” op het openbaar vervoer verbiedt. De man zal verschijnen voor een federale rechtbank in Brooklyn. Bij een veroordeling riskeert hij levenslang, zei procureur Breon Peace tijdens een persconferentie.

“We hebben hem”, zei burgemeester Eric Adams. “Ik ben alle diensten zeer dankbaar. We hebben hem. We willen de inwoners van deze stad beschermen. Ik wil alle New Yorkers bedanken die tips gaven en hulp gaven aan de gewonden.”

My fellow New Yorkers: we got him.



Join us at 1 Police Plaza for an update on yesterday’s shooting in Brooklyn. https://t.co/OyKU0Zrm7c — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) 13 april 2022

Speurders konden James identificeren nadat ze op de plaats delict zijn kredietkaart hadden gevonden, die eerder gebruikt was om een bestelwagen van verhuurbedrijf U-Haul te huren, die volgens de politie “in verband staat met de schietpartij”. De vrachtwagen werd dinsdag in de late namiddag langs een drukke weg in Brooklyn aangetroffen en was eerder in Philadelphia gehuurd, op ruim twee uur rijden van Brooklyn.

De man werd eerder genoemd als “person of interest”, maar werd later officieel de verdachte voor de schietpartij. De politie loofde ook een beloning van 50.000 dollar uit voor informatie die zou leidden tot de arrestatie van de verdachte.

Lange tirades

James postte de afgelopen jaren tientallen video’s op sociale media met lange tirades over onder andere dakloosheid en de New Yorkse burgemeester Eric Adams. “Ik ben het slachtoffer van uw beleid voor geestelijke gezondheid”, klinkt het bijvoorbeeld in een filmpje dat gedeeld werd op het YouTube-kanaal prophetoftruth88. “Ik zit vol haat, vol woede en vol bitterheid.”

De man heeft naar eigen zeggen een psychische aandoening. De geestelijke gezondheidsdiensten van New York noemt hij een “horrorshow”. Een instelling waar James zegt zorg te krijgen, beschuldigt hij van geweld. “Geen fysiek geweld, maar het soort geweld dat een kind op de lagere school meemaakt en waardoor hij een wapen zou gaan halen om motherf-ers neer te schieten.”

James doet in een van de filmpjes ook een onsamenhangende theorie over de oorlog in Oekraïne uit de doeken. Zo is de Russische invasie volgens de man het bewijs dat zwarte mensen in de samenleving met minachting worden behandeld. Het conflict in Europa zal uiteindelijk uitmonden in een rassenoorlog, zo claimt de Amerikaan. Volgens Frank James zijn de enige oplossingen meer geweld gebruiken of zelf een crimineel worden.

Schietpartij

New York werd dinsdagochtend opgeschrikt door een schietpartij in een metrostel. Een man rolde een rookgranaat naar binnen en opende het vuur op reizigers. Minstens 23 mensen raakten gewond, van wie tien met schotwonden. Geen van hen zou in levensgevaar verkeren.