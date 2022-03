60 kilometer lang Russisch konvooi nabij Kiev staat al bijna twee dagen stil. Wat is er aan de hand?

Een enorme militaire kolonne is vanuit het noorden naar Kiev gereden. Daar staat het stil, al bijna twee dagen. Wat moeten al die voertuigen daar en is zo’n konvooi niet uiterst kwetsbaar? Vier vragen en antwoorden.

Wat weten we over het Russische konvooi?

Al dagen rolt een onheilspellende processie van onder meer gepantserde personeelsvoertuigen, tanks, artillerie en bevoorradingswagens richting de Oekraïense hoofdstad Kiev. De kolonne zou zo’n 60 kilometer lang zijn, volgens satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar, en komt uit het noorden, uit de richting van Wit-Rusland. De voorkant zou het centrum van de stad op ongeveer 25 kilometer zijn genaderd.

Duidelijk is dat de colonne niet erg snel voortbeweegt. Volgens John Kirby, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, staat het zelfs al bijna twee dagen stil of vrijwel stil.

Wat is het doel van dit konvooi?

Dat is voor een deel gissen. Vermoedelijk wordt een deel van de tanks en andere gepantserde voertuigen ingezet om de wegen naar Kiev af te sluiten, aldus Mart de Kruif, generaal buiten dienst en voormalig commandant van de Nederlandse Landmacht. Dat zou moeten voorkomen dat versterkingen en door het Westen gedoneerde wapens de miljoenenstad bereiken.

Vrijwel zeker torst het konvooi een grote hoeveelheid voorraden mee, zoals voedsel, munitie, reserveonderdelen en brandstof. Die heb je nou eenmaal nodig bij een grootscheepse aanval, aldus De Kruif, die dan ook niet staat te kijken van het konvooi. De lengte ervan duidt er volgens hem vooral op dat het zwaartepunt van de invasie bij Kiev ligt.

De eerste poging om de stad in te nemen met snelle, lichte troepen is de afgelopen week mislukt, nu lijken de Russen over te schakelen op een zwaardere operatie. Na het platleggen van belangrijke militaire doelen zoals communicatieknooppunten – “dat heet eufemistisch softening the target, dat zien we al gebeuren” – verwacht De Kruif dat Russische troepen op grotere schaal de stad in trekken. Hierbij worden voorraden en versterkingen stukje bij beetje uit de lange kolonne naar voren gehaald.

Is zo’n lang konvooi dan niet ontzettend kwetsbaar?

Wel als het leger van Oekraïne in staat zou zijn het te bestoken, vanaf de grond of vanuit de lucht. Maar daar ziet Ruud Vermeulen, brigadegeneraal buiten dienst, het niet snel van komen.

“De Russische luchtafweer is buitengewoon goed, dat is echt wereldtop. Daar komt geen Oekraïens toestel in de buurt”, zegt hij. Dat de kolonne stilhoudt op ongeveer 25 kilometer afstand, is volgens hem geen toeval: dat ligt net buiten het waarschijnlijke bereik van de Oekraïense artillerie.

Het is standaardprocedure dat aan weerszijden van het konvooi stellingen worden opgebouwd ter verdediging, om groepen aanvallers op afstand te houden, legt hij uit. “Als het leger van Oekraïne met voertuigen of tanks om die stellingen heen probeert te trekken, worden ze vernietigd door de Russische luchtmacht.”

De Oekraïense strijdkrachten hebben er volgens hem bewust voor gekozen om zich terug te trekken in de steden. Daar is het lastig vechten voor de aanvaller, waardoor het relatief kleine leger van Oekraïne meer kans maakt. Een grote aanval op het konvooi buiten de stad zou het Oekraïense leger juist kwetsbaar maken.

Waarom is het konvooi zo traag, duidt dat op Russische onkunde?

Ook dat is niet helemaal duidelijk. Kirby van het Amerikaanse ministerie van Defensie zei dat de Amerikanen zich hetzelfde afvragen. Hij merkte op dat de troepen zich mogelijk aan het herpakken zijn na eerdere tegenstand. In algemene zin zei hij dat de Russen te kampen hebben met logistieke problemen, waaronder brandstof- en voedseltekorten, en dat het moreel onder een deel van de troepen laag lijkt.

De Kruif en Vermeulen betwijfelen of het stilvallen van het konvooi met logistieke misrekeningen te maken heeft. Zulke problemen treden volgens hen vooral op tijdens het type operaties dat de Russen in de eerste dagen uitvoerden, waarbij Russische legereenheden in hoog tempo Oekraïens grondgebied probeerden te doorkruisen. Niet in dit soort konvooien.

Pas op met de conclusie dat deze invasie rommelig verloopt op basis van losse verhalen, waarschuwt Vermeulen. Gedesillusioneerde troepen die hun voertuigen achterlaten of supermarkten plunderen, zoals gemeld in Oekraïne, komen in oorlogen vaker voor. “En ik weet uit eigen ervaring: achterin zo’n colonne is eten te over, maar dicht bij het strijdgewoel is dat anders. Neem van mij aan dat ze daar elke benzinepomp die ze tegenkomen leeg tanken en elke supermarkt leeghalen.”