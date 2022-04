6.800 vrouwen deelden al hun gewicht op TikTok. En met een goede reden

‘Het getal op de weegschaal definieert niet jou of jouw waarde.’ Als één zin de nieuwste trend op sociaal medium TikTok samenvat, dan is het die wel. Steeds meer vrouwen delen er hun gewicht, terwijl ze vrolijk voor de camera dansen. Ze willen zo aantonen dat hetzelfde getal op de weegschaal niet eenzelfde lichaam representeert.

Het socialemediaplatform TikTok staat bekend om uitbundige dansfilmpjes, make-uptutorials en sing-alongs. Maar het platform ademt ook veel bodypositivity uit. Precies wat vrouwen nodig hebben in de aanloop naar het warme weer, wanneer ze stresserende uitspraken zoals ‘get your bikinibody ready’ of ‘#hotgirlsummer’ op hun dak krijgen.

Hetzelfde gewicht, ander lichaam

De nieuwste trend op TikTok probeert tegengewicht te bieden. Steeds meer vrouwen delen in een korte clip namelijk hun exacte gewicht en lichaamsbouw. Ze willen daarmee aantonen dat het getal op de weegschaal geen garantie is voor één type lichaam. En dat je er met exact hetzelfde getal totaal anders en even mooi uit kan zien.

6.800 fans

De trend startte met een aantal vrouwen die via een filmpje lieten weten dat ze meer dan 90 kilo (200 pond in Amerikaanse maten) wegen. “Dit is hoe 113 kilogram er bij mij uitziet”, deelde @angelicaglowsup openhartig. Ze bedankte @Happyfitkatie, die even daarvoor net hetzelfde deed. “Dit ben ik. 108 kilogram. Het getal op de schaal definieert niet jou of jouw waarde.” Intussen volgden al zo’n 6.800 anderen die hun gewicht, lengte en lichaamsbouw met miljoenen kijkers delen.

Olympisch atlete

Ook Amerikaans Olympisch atlete Iloha Maher stapte mee in de trend. “Eindelijk aan het beseffen dat mijn gewicht gewoon maar een getal is”, schrijft ze. Waarop haar fans reageerden: “Het lijkt op kracht. Het lijkt op vertrouwen.”

De trend kon al op veel lof rekenen. Want voor velen is dat getal op de weegschaal nog altijd de duivel. Vooral personen die zich herkennen in de filmpjes, juichen de video’s toe. “Vanmorgen voelde ik mij slecht met hoe ik eruitzag. Maar jij bent zo mooi en hebt net hetzelfde lichaamstype als ik. Nu voel ik mij weer goed”, reageerde iemand op de post van Angelica.