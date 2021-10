6.500 besmettingen in een dag tijd. Wie raakt besmet, en waar? Statisticus Bart Mesuere legt het uit

Maandag werden bijna 6.500 besmettingen op één dag opgetekend. Hoe ernstig is zo’n dagcijfer, kan het niet gewoon één uitschieter zijn?

“Dagcijfers zijn op maandag altijd wel hoger dan op andere dagen, omdat veel mensen tot na het weekend wachten met zich te laten testen. Het dinsdagcijfer zal dus allicht weer iets lager zijn. Maar de 6.500 gevallen van maandag liggen wel in lijn met de trend van ongeveer 50 procent stijging per week. Gemiddeld zitten we nu rond de 3.250 bevestigde besmettingen per dag, over een week zouden dat er in het huidige groeitempo dus een kleine 5.000 kunnen zijn.”

Testen we niet gewoon meer, waardoor we ook gewoon meer positieve gevallen ontdekken?

“Er wordt effectief wel meer getest, maar wel slechts 13 procent meer. Als de positieve testen dan met 50 procent stijgen, is de verklaring niet alleen daar te vinden. De stijgende positiviteitsratio, nu tot 6,8 procent, wijst daar ook op. Bovendien is dat een gemiddelde dat altijd wat achterloopt: de laatste dagen tonen uitschieters tot 8,8 procent.”

Bij welke leeftijden zitten de grootste stijgingen, en komen nu de meeste besmettingen voor?

“We zien bij alle leeftijden ongeveer even grote stijgingen, maar zowel in absolute aantallen als verhoudingsgewijs komen de meeste besmettingen op dit moment bij de 10-19-jarigen voor. De 0- tot 9-jarigen kennen de grootste stijging, met 80 procent. Zij zitten nu aan de hoogste cijfers van de hele epidemie, maar dat kan ook aan het ruimere testbeleid op de scholen liggen. Tijdens de zware najaarsgolf van vorig jaar werden er bij de jonge kinderen niet zoveel tests afgenomen.”

“Wel zien we bij de 60-plussers nog altijd de laagste incidentie momenteel: verhoudingsgewijs worden er bij hen dus het minste aantal besmettingen vastgesteld.”

Zijn er bepaalde regio’s die eruit schieten?

“West-Vlaanderen en ook Limburg kennen al een tijdje de grootste stijgingen, maar beide provincies zaten tot voor kort wel op het laagste niveau qua besmettingen. In die zin maken ze nu dus een inhaalbeweging richting de rest van het land. Brussel en Luik, tot voor kort de zwaarst getroffen regio’s, kennen nog de traagste stijgingen, hoewel het in Luik toch ook al om een toename van 22 procent per week gaat, en 38 procent in Luik.”

“Waals-Brabant heeft trouwens de koppositie van Brussel overgenomen wat de incidentie betreft. Per 100.000 inwoners kwamen daar de laatste twee weken meer dan 550 besmettingen bij. In Brussel is dat nu 494.”

Ook de ziekenhuisopnames stijgen nu fors. Op Twitter deelde u een grafiek met een mogelijk zeer sterke toename de komende dagen en weken, maar gaat het ook echt zover komen?

“Dat was voor alle duidelijkheid slechts een projectie van de huidige stijging van ongeveer 50 procent per week, doorgetrokken in de toekomst. Dat is absoluut geen voorspellend model, maar het illustreert wel hoe snel we in het huidige tempo opnieuw in de problemen zouden kunnen komen in de ziekenhuizen. Gisteren waren er bijvoorbeeld al 130 opnames in één dag tijd.”

“Een toename in de ziekenhuizen wil anderzijds niet zeggen dat ook de intensievezorgafdelingen even snel zullen vollopen als tijdens de vorige golven. Tijdens de derde golf werden bijvoorbeeld procentueel veel patiënten op intensieve opgenomen, maar het is dankzij de vaccinaties goed mogelijk dat dit keer veel opnames van kortere duur of minder ernstig zullen zijn.”

Ik hoop vooral dat snelle stijging van de ziekenhuisopnames niet aanhoudt, want aan het huidig tempo kom je al snel in de problemen. (dit is geen voorspelling of model, enkel het lijntje van het huidig stijgingstempo doortrekken) pic.twitter.com/AoV6RV5W8r — Bart Mesuere (@BartMesuere) 21 oktober 2021

Weten we ondertussen iets over de verdeling van gevaccineerden en niet-gevaccineerden in het ziekenhuis?

“Dat is op dit moment jammer genoeg niet erg duidelijk. Ziekenhuizen moeten wel elke dag het aantal patiënten doorgeven, maar de details zoals andere aandoeningen of hun vaccinatiestatus worden apart bevraagd. Die komt sowieso later, en is bovendien niet verplicht, waardoor we geen goed beeld hebben van de verdeling.”

Ondertussen geven we ouderen en mensen met een lagere immuniteit wel al boostershots: hoe zit het eigenlijk met die campagne? Gaat dat wat vooruit?

“Bijna de helft van de 85-plussers heeft nu een derde prik gekregen. Zeker in Vlaanderen lijkt men daar goed begonnen met nu iets meer dan 60 procent, en ook Wallonië komt stilaan op dreef. In Brussel gaat het voorlopig nog wat trager: daar is nu 10 procent met een boostershot ingeënt.”