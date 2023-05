59 miljoen euro om scholen op fiberinternet aan te sluiten: ‘Voor ons komt dit te laat’

Scholen die snel glasvezelinternet willen installeren, kunnen dat dankzij een raamovereenkomst tussen Telenet en de Vlaamse overheid voortaan aan een voordeliger tarief. Dat moet de digitalisering van het Vlaamse onderwijs ten goede komen. Alleen blijkt die sowieso te haperen.

59 miljoen euro. Dat is hoeveel minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uittrekt voor een raamovereenkomst met Telenet over glasvezelinternet. Scholen vanaf 200 leerlingen en Centra voor Volwassenonderwijs die op het contract intekenen, krijgen zo volgens de minister een serieuze korting op de aansluitingskosten en maandelijkse abonnementstarieven. Bovendien bespaart de overheid hen zo de moeite om op zoek te gaan naar het voordeligste contract, en krijgen ze er een aantal garanties rond cybersecurity bij.

Glasvezelinternet wordt het internet van de toekomst genoemd, vanwege de snelheid waarmee het data kan transporteren. “Onderwijskwaliteit vergt tegenwoordig ook kwaliteitsvolle internetverbindingen, zéker sinds we de Digisprong uitrollen in de scholen”, aldus Weyts. “We buigen de achterstand inzake digitalisering nu om in een voorsprong.” Tijdens de coronapandemie besloot minister Weyts de digitalisering in het onderwijs enkele jaren geleden te versnellen. Dankzij een potje van een half miljard euro moesten scholen vanaf het vijfde leerjaar voor elke leerling een laptop kunnen voorzien. ICT-opleidingen moesten het personeel dan weer bijschaven omtrent de mogelijkheden van het internet.

Maar die snellere digitalisering bleek een achilleshiel te hebben. Juist omdat Vlaamse scholen digitaal achterliepen, was er op veel plaatsen niet de juiste infrastructuur om plots met alle leerlingen en leerkrachten te surfen. Oorspronkelijk kregen scholen maar een beperkt budget voor die infrastructuur. De raamovereenkomst moet nu nog een deel van die pijn verzachten, al betaalden scholen in de praktijk soms al uit eigen zak voor de aansluiting op glasvezelinternet.

Zo ook in de GO!-school Horteco in Vilvoorde. “De investering van de overheid is terecht, maar komt voor ons te laat”, zegt directeur Wietse Coolen. “Voor het infrastructuurgedeelte van de Digisprong kregen we zo’n 37.000 euro. Dat was veel te weinig om overal kabels en antennes te installeren die toelaten dat per klas 24 toestellen tegelijk op het internet gaan en om 1.200 leerlingen en leerkrachten snel online te laten werken.”

Er komen geen compensaties voor scholen die in dezelfde situatie zitten. Nochtans zijn ook daar de kosten voor de Digisprong nog niet voorbij. “Volgend jaar komen er hier zeven extra lokalen, wat betekent dat we ook zeven keer een wifi-antenne van 500 euro en de bekabeling moeten kopen”, legt Coolen uit. Daarnaast bemant iemand van het secretariaat sinds de digitalisering permanent een helpdesk om computerproblemen op te lossen, en kreeg het bestaande ICT-team er een flinke dosis extra beheerwerk bovenop.

De onderwijsverstrekkers schatten vorig jaar al dat de onderfinanciering van de Digisprong scholen in Vlaanderen tussen de 10 en 55 miljoen euro kostte. “De snelheid van de uitrol, in combinatie met een achterhaalde berekening van de financiering, leidde tot heel wat groeipijnen”, zegt ook Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het raamcontract juicht de onderwijskoepel toe, net als het GO!.

Toch blijft het de vraag of scholen de komende jaren de digitalisering zullen volhouden. Volgend jaar vervallen immers ook de voorziene overheidsmiddelen om laptops aan te kopen, en dreigen scholen die zelf te moeten financieren of door te rekenen aan de ouders. Om zo’n scenario te vermijden, legde minister Weyts een Digisprongfonds aan van 100 miljoen euro, waarmee de volgende regering aan de slag kan.