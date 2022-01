500 euro per maand te verdienen, foto in badpak sturen: Italiaanse vacature zet kwaad bloed

Het Italiaanse ministerie van Arbeid heeft nu een onderzoek geopend naar de vacature die door een in Napels gevestigd beveiligingsbedrijf op verschillende sites werd verspreid. Alleen vrouwen onder de 30 mochten zich aanmelden en kandidaten moesten onder meer “een zonnig karakter met een aantrekkelijk uiterlijk” hebben.

“We vragen u een foto in een badpak of iets dergelijks te sturen”, stond ook te lezen in de vacaturebeschrijving. Hoewel de vacature nadien opnieuw geplaatst werd zonder dit opmerkelijke verzoek, deden screenshots al snel de ronde op sociale media. Daar wordt verontwaardigd gereageerd.

“We vragen u een foto in een badpak of iets dergelijks te sturen”, stond ook te lezen in de vacaturebeschrijving. Beeld rv

“Ze willen een foto in een badpak? Wat een absurde vacature”, reageerde Chiara Marciani, een gemeenteraadslid van Napels. “Het is schandalig, en wel om verschillende redenen - te beginnen met het zoeken naar een vrouw onder de 30 jaar en een salaris dat absurd ontoereikend is (500 euro per maand, red.) voor de vereiste inzet en taken.”

‘Onervaren werknemer’

Het bedrijf, dat gevestigd is in het zakendistrict van Napels, geeft tegenover de Italiaanse pers toe dat het verzoek om een badpakfoto “ongepast” was en te wijten was aan een “onervaren werknemer”.

De Italiaanse minister van Arbeid, Andrea Orlando, heeft inspecteurs gevraagd een onderzoek te openen.

“Het probleem van seksisme blijft voortduren. Er moeten nog veel stappen gezet worden richting gendergelijkheid”, stelde Marciani. “Er zijn zoveel problemen die moeten worden aangepakt, vooral in een stad als Napels, waar het percentage werkende vrouwen erg laag is.”

Uit gegevens van de OESO, de organisatie die de industrielanden vertegenwoordigt, blijkt inderdaad dat minder dan de helft van alle Italiaanse vrouwen op actieve leeftijd in 2019 een job had.