50-tal beschadigde woningen worden afgebroken na zware overstromingen in Pepinster

De gebouwen werden zwaar getroffen door de overstromingen waarbij de stabiliteit niet verzekerd kan worden. Bouwkundige ingenieurs bezochten de gemeente en stelden een lijst op met gebouwen die niet meer voldoende stabiel waren. Het gaat om zo’n 50-tal woningen, waaronder gebouwen met daarin meerdere wooneenheden.

“Sommige huizen waren tijdens de overstromingen al zo goed als volledig ingestort. De lijst is voor alle duidelijkheid niet definitief”, zegt burgemeester Philippe Godin aan RTBF. “Als nog andere gebouwen dreigen in te storten of een gevaar vormen, kunnen die ook nog afgebroken worden”.

Het gemeentebestuur is er niet in geslaagd om alle bewoners te bereiken in verband met de afbraak van hun woning. Aan hen wordt gevraagd om zelf contact op te nemen. Ze kunnen daarvoor vandaag, morgenvoormiddag en maandag tijdens de kantooruren terecht in een infopunt in de Rue Prévochamps 44. Of op de telefoonnummers: 0472 11 09 30 of 0472 11 04 46.

“In theorie moet de huiseigenaar de kosten van de afbraak op zich nemen, maar in de praktijk - als het gebouw correct verzekerd is - gaan de verzekeringsmaatschappijen de kosten op zich nemen. Als het niet verzekerd is, kan je eventueel terecht bij het Rampenfonds", luidt het.