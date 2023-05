50 euro voor een kwartier parkeren: kunnen Belgische steden iets leren van Den Haag?

50 euro om te parkeren, zelfs al is het maar een kwartiertje. Dat systeem test de Nederlandse stad Den Haag een jaar uit, om te zien of ze auto’s van dagjestoeristen kunnen weren. Een voorbeeld voor Belgische steden die onder verkeersdrukte kreunen?

Wie met de auto naar Den Haag trekt, bekijkt voortaan best vooraf even waar hij de auto achterlaat. In delen van het centrum of aan badplaats Scheveningen betaal je nu meteen 50 euro voor een parkeerplaats. Zelfs al parkeer je maar voor vijf minuten.

De Nederlandse stad hoopt dat dagjestoeristen door de hoge tarieven sneller geneigd zijn om hun auto in een ondergrondse parking of een park-and-ride achter te laten. Den Haag haalde daarvoor inspiratie uit Leiden en Delft, waar je al langer alleen met een vergunning in de binnenstad mag parkeren. “Dit betekent niet dat bezoekers met auto’s niet meer welkom zijn, maar we willen ze zo veel mogelijk buiten het centrum houden", zegt Jurrriaan Esser, woordvoerder van wethouder van mobiliteit Anne Mulder. “Je kan je auto achterlaten in een park-and-ride aan de rand van de stad, vanwaaruit je met openbaar vervoer binnen een kwartier op het strand staat.”

Daardoor zouden er meer parkeerplaatsen moeten vrijkomen voor bewoners van de stad. “Zeker op zonnige dagen is het soms zo druk dat bewoners enorm lang moeten rondrijden om een vrije plek in hun wijk te vinden. Dat was niet langer houdbaar”, zegt Esser.

Kritiek

Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (KU Leuven) noemt het een ‘interessant experiment’. “Ik vermoed dat het vooral een effect zal hebben op het parkeren van korte duur in de binnenstad”, zegt Lauwers. “Als je een hele dag blijft staan, verschilt de prijs weinig van wat je in andere Nederlandse steden betaalt voor parking.”

Er kwam wel al kritiek van een aantal ondernemers. Zij vrezen dat de nieuwe regeling hen klanten zal kosten, en pleiten liever voor een maximale parkeertijd van een kwartier tot twintig minuten. “We denken dat de meeste ondernemers weinig impact zullen ondervinden, omdat er parkeergarages in de buurt zijn en winkels soms eigen parkeergelegenheid hebben”, zegt Esser. “Maar dit is een proefproject van een jaar, dat we nadrukkelijk gaan opvolgen. Mocht blijken dat de nevenschade te groot is, zullen we het plan bijsturen.”

Seinpostduin, een van de vijf straten in Scheveningen waar vanaf mei 1 de nieuwe parkeerregeling geldt. Een geel bord waarschuwt "LET OP! Vanaf 1 mei 2023 parkeerregeling gewijzigd". Beeld Lina Selg

Het experiment van Den Haag past in het rijtje initiatieven die vele grootsteden nemen om het verkeer van dagjestoeristen in het centrum terug te dringen. In veel Italiaanse steden als Bologna, Palermo of Rome mag je bepaalde stadswijken alleen binnen met de auto als je er woont. Nederlandse grootsteden als Amsterdam en Rotterdam voerden de voorbije jaren hun parkeertarieven in het centrum aanzienlijk op om autoverkeer te ontmoedigen. Het Rotterdamse stadsbestuur wou zelfs betalend parkeren uitbreiden naar heel de stad (tot 23 uur), maar dat plan werd uitgesteld om te onderzoeken wat de mogelijke impact is op financieel kwetsbare bewoners.

Belgische initiatieven

Ook in België baart de parkeerdruk veel steden kopzorgen, en wordt er gezocht naar oplossingen. In het centrum van Leuven is al sinds 2016 een autoluwe zone rond de voetgangerszone. In maart breidde het bestuur de betalende parkeerzone uit tot de hele binnenstad, wat bezoekers moet aanzetten om hun wagen in parkeergarages achter te laten. “Het aantal jobs in de stad groeit, net als de universiteit en het aantal inwoners”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Dat betekent dat het autoverkeer drukker wordt. In een aantal wijken zagen we dat er nu al meer bewonerskaarten dan parkeerplekken waren, dus moesten we ingrijpen. We zien nu al dat de binnenstad kalmer is dan voor de nieuwe regeling.”

Gent heeft ook initiatieven om de greep van Koning Auto op de binnenstad te beperken. Zo kunnen bezoekers in de rode zones van het centrum een parkeerticket van maximaal drie uur halen, wat je maximaal 11,50 euro kost. Bovendien zijn er in heel wat straten in het centrum parkeerplekken die worden vrijgehouden voor vergunningshouders. “Daarnaast weten we vooral de toevoer van auto’s te beperken met het circulatieplan", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Op twee gedachten

Vorige maand kondigde het stadsbestuur van Antwerpen een grote ommezwaai aan: vanaf augustus mogen bezoekers niet meer in het historisch centrum parkeren. De bedoeling is dezelfde als wat Den Haag met fikse parkeertarieven beoogt: bezoekers richting parkeergarages en park-and-rides sturen, zodat in het centrum bewoners en vergunningshouders sneller een plek vinden.

Toch blijft volgens mobiliteitsexpert Dirk Lauwers Antwerpen te vaak op twee gedachten hinken. Zo investeerde het stadsbestuur aanzienlijk in de uitbouw van park-and-rides, terwijl het tegelijk 400 parkeerplaatsen bijbouwt aan de Kaaien in de binnenstad. Omdat het te aantrekkelijk blijft om in de stad te parkeren, bestaat ook de kans dat met het nieuwe parkeerbeleid de verkeersdruk verschuift naar andere stadsdelen. “Wellicht ontstaan er dan files in de straten rond de ondergrondse parkeergarages”, zegt Lauwers. “Ook in Antwerpen is er dringend nood aan een circulatieplan.”

Daarnaast komt het er volgens hem op aan om het aantal bewonerskaarten te beperken, en evenveel parkeerplaatsen in de stad weg te halen als er gecreëerd worden in de park-and-rides. Mobiliteitsexpert Kris Peeters (PXL Hasselt) sluit zich daarbij aan. “Anders krijg je evenveel verkeer en volgeparkeerde straten, maar dan met bewoners. Als je echt meer groen en een aangenamere leefomgeving in de binnenstad wilt, moet je het aantal parkeerplaatsen afbouwen.”