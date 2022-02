5-jarige jongen overleden na aanrijding bij Antwerpen-Centraal, Infrabel kreeg melding van vermissing te laat

Rond 16.15 uur legde Infrabel een deel van het treinverkeer tussen station Berchem en Antwerpen-Centraal stil. De politie was op dat moment al ongeveer een uur aan het zoeken naar de vermiste jongen, die in de buurt van het station verdween.

Volgens woordvoerder Thomas Baeken werd Infrabel daarvan pas op de hoogte gebracht nadat het ongeluk was gebeurd. “We kregen de melding dat er een lichaam op de sporen lag op verdieping -1 in de buurt van het wisselcomplex. De persoon was vermoedelijk aangereden door een trein. We hebben toen meteen het treinverkeer op verdieping -1 en -2 stilgelegd”, zegt hij.

Het parket is een onderzoek gestart naar de feiten en laat ter plaatse de nodige vaststellingen doen. Hoe het kind in de zone in kwestie, die verboden terrein is voor onbevoegden, terechtkwam, is nog niet bekend.

🤍 Er is een kindje overleden is in Antwerpen-Centraal....

Zo tragisch.

Al mijn gedachten zijn bij de familie.

De politie en het parket zijn ter plaatse. — Gilki (@GeorgesGilkinet) 7 februari 2022

Een uur na de aanrijding was er weer treinverkeer mogelijk op de verdieping -2. De aanrijding vond plaats in de wisselzone van het niveau -1. Daar blijven de perrons nog onbereikbaar. Allicht wordt het treinverkeer op -1 dinsdagochtend wel hervat.

Intussen zijn er al enkele tientallen ritten afgeschaft. Treinen die wel rijden, worden afgeleid naar de verdieping -2 of +1, waar wel verkeer mogelijk is.

Nu het treinverkeer op -2 hervat is, kunnen er weer treinen onder Antwerpen-Centraal door rijden, van en naar Nederland. Op de drukste geïmpacteerde lijnen, onder meer Antwerpen-Brussel, kunnen dan ook opnieuw treinen rijden zonder een omweg te moeten maken rond Antwerpen-Centraal.

Uit bewakingsbeelden van Antwerpen-Centraal zal moeten blijken hoe het jongetje in de tunnel kon terechtkomen en hoe hij precies om het leven kwam, meldt Thomas Baeken van Infrabel.